закрыть
13 сентября 2025, суббота, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка: Начались крайне неприятные для россиян события

1
  • 13.09.2025, 13:29
  • 4,304
Украинская разведка: Начались крайне неприятные для россиян события

Стало известно, кого они затронут больше всего.

Этой осенью в РФ каждая десятая компания планирует сокращение персонала. Бизнес вынужден урезать расходы из-за падения спроса, повышения налогов, а также подорожания кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, наибольшие сокращения ожидаются в строительстве, ритейле, консалтинге, машиностроении и добывающей отрасли.

Отмечается, что наиболее уязвимыми считаются молодые специалисты, административный персонал, маркетологи, нетехнические работники и все, чья работа не дает прямой прибыли. В промышленности под ударом оказались низкоквалифицированные кадры, которых активно заменяют машины и автоматизированные процессы.

При этом сокращения коснулись даже крупнейших госкорпораций. Так, «Газпром» уже объявил об увольнении 1,6 тысячи работников центрального аппарата, а объединенная авиастроительная корпорация «Ростех» планирует сократить около 1,5 тысячи управленцев в Москве.

Несмотря на официальную статистику о «дефиците кадров», ситуация на российском рынке труда быстро ухудшается. российская экономика входит в фазу системных сокращений, что неизбежно ударит по потребительской активности и благосостоянию населения, особенно в регионах.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский