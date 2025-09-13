Украинская разведка: Начались крайне неприятные для россиян события 1 13.09.2025, 13:29

4,304

Стало известно, кого они затронут больше всего.

Этой осенью в РФ каждая десятая компания планирует сокращение персонала. Бизнес вынужден урезать расходы из-за падения спроса, повышения налогов, а также подорожания кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

По данным разведки, наибольшие сокращения ожидаются в строительстве, ритейле, консалтинге, машиностроении и добывающей отрасли.

Отмечается, что наиболее уязвимыми считаются молодые специалисты, административный персонал, маркетологи, нетехнические работники и все, чья работа не дает прямой прибыли. В промышленности под ударом оказались низкоквалифицированные кадры, которых активно заменяют машины и автоматизированные процессы.

При этом сокращения коснулись даже крупнейших госкорпораций. Так, «Газпром» уже объявил об увольнении 1,6 тысячи работников центрального аппарата, а объединенная авиастроительная корпорация «Ростех» планирует сократить около 1,5 тысячи управленцев в Москве.

Несмотря на официальную статистику о «дефиците кадров», ситуация на российском рынке труда быстро ухудшается. российская экономика входит в фазу системных сокращений, что неизбежно ударит по потребительской активности и благосостоянию населения, особенно в регионах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com