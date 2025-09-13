В Минске появились новые знаки на улицах 5 13.09.2025, 13:33

1,446

Стало ли понятнее?

В МВД Беларуси «отчитались», что в Минске установили первые таблички на пешеходных переходах, которые позволяют велосипедистам не спешиваться, пишет «Телеграф».

Сколько их и на каких улицах уже есть, в ведомстве не уточнили. Когда такие появятся в других городах страны, тоже пока неясно.

Тем не менее, такие знаки помогут велосипедистами ориентироваться в новых правилах дорожного движения (ПДД), которые запретили пересекать проезжую часть, не слезая с велосипеда. Но в то же время, есть и исключения. В зоне действия специальной таблички или при наличии светофора для велосипедистов спешиваться не обязательно.

В Минске установили первые новые таблички для велосипедистов pic.twitter.com/ICIw6YODZI — Telegraf.news (@news_telegraf) September 13, 2025

