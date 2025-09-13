Удержит ли «бабье лето» в Беларуси блокирующий циклон? 13.09.2025, 14:02

Синоптики назвали регионы, где ждать дожди, а где +25°C.

Погода в середине сентября в Беларуси установилась на редкость приятной и теплой. Так называемое молодое «Бабье лето», кажется, решило компенсировать перекосы ушедшего настоящего. Тем не менее, метеорологи напомнили, что в стране наступила осень, а значит без дождей не обойтись, пишет «Телеграф».

Синоптический ТГ-канал «Метеовайб» предсказал на субботу и воскресенье приятную погоду почти по всей стране. Все благодаря «блокирующему антициклону», который в субботу «довольно успешно справится с фронтальным разделом».

В Беларуси, которая будет находиться на западной периферии антициклона, где господствуют южные потоки, температурный фон повысится, а облачность уменьшится.

В Белгидромете же на 13 сентября пообещали переменную облачность почти без осадков. Температура будет колебаться от +9..+14°С ночью до +19..+24°С днем.

В воскресенье, 14 сентября , ситуация с погодой в Беларуси не поменяется. Только по крайнему юго-западу могут пройти кратковременные дожди и даже грозы. Ночная температура с +9..+15°С (на востоке +7..+8°С) плавно перерасте.т до +20..+25°С днем.

В понедельник, 15 сентября , по западу Республики и в центральных районах атмосферный фронт с Польши принесет кратковременные дожди и даже грозы. Температура не изменится. Ночью: +9..+15°С, (по востоку +7..+8°С), днем от +16°С по северо-западу до +24°С по юго-востоку страны.

Кстати, настоящее «Бабье лето» стоит ожидать в конце сентября. А значит есть шанс на хорошую погоду. Но прогнозы на две недели вперед редко бывают точными, поэтому состоится ли пришествие тепла перед началом промозглой погоды, или нет - пока говорить рано.

Согласно прогнозу Дмитрия Рябова, теплая погода в сентябре может задержаться как минимум на полторы-две недели. Это значит, что среднесуточная температура будет держаться выше +15°С. Хотя по утрам и ночью будет цже прохладно.

Обновлено

А вот ТГ-канал «Метеовайб» пообещал, что «со среды и до конца недели дневные максимумы в +15..+20°С на фоне кратковременных дождей ожидаются уже в большинстве районов. Но по- прежнему такой температурный фон окажется выше климатической нормы».

