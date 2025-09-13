закрыть
В Россию не пустили белорусскую говядину: причина необычная

В Россию не пустили белорусскую говядину: причина необычная

Подробности.

Россельхознадзор преградил дорогу машине, которая незаконно пыталась провезти в страну мясо. Сайт «Точка» рассказал подробности.

Автомобиль для досмотра остановили на российско-белорусской границе в Псковской области. В транспортном средстве, в котором даже не было холодильного оборудования, перевозили партию бескостной говядины в блоках – всего 100 кг.

Более того, во время ветеринарного контроля оказалось, что на товаре отсутствовала маркировка. Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие безопасность и происхождение партии говядины.

Не в первый раз

Как сообщили в Россельхознадзоре, с начала 2025 года уже зафиксировано 13 случаев перемещения из Беларуси мясосырья (говядины и субпродуктов говяжьих) неустановленного происхождения. Общий объем товара, запрещенного к ввозу, составил почти 17 т.

Один из последних случаев – перемещение около 3,5 т говядины в четвертинах на кости. Ее перевозили в машинах, которые не были оснащены холодильным оборудованием.

Также отсутствовали маркировки и ветеринарные сопроводительные документы. Груз вернули в Беларусь.

