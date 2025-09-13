Россияне полезли в Купянск через трубу, но их ликвидируют и берут в плен 9 13.09.2025, 14:31

6,668

Фото: Getty Images

Генштаб ВСУ раскрыл детали операции.

Оккупанты используют трубопровод возле Купянска, чтобы пробраться в город. Выход из него не ведет непосредственно в город и находится под контролем украинских защитников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ, но враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города.

«Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город», - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что в районе Купянска есть несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем Сил обороны.

Фото: Купянск на карте боев (deepstatemap.live)

В ВСУ отмечают, что в Купянске проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия.

По данным Генштаба, с начала операции за две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах населенных пунктов Радьковка и Голубовка, украинские воины обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города - еще 128.

«Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, которые будут использованы против оккупантов», - добавляют в Генштабе ВСУ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com