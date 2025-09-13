закрыть
13 сентября 2025, суббота, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне полезли в Купянск через трубу, но их ликвидируют и берут в плен

9
  • 13.09.2025, 14:31
  • 6,668
Россияне полезли в Купянск через трубу, но их ликвидируют и берут в плен
Фото: Getty Images

Генштаб ВСУ раскрыл детали операции.

Оккупанты используют трубопровод возле Купянска, чтобы пробраться в город. Выход из него не ведет непосредственно в город и находится под контролем украинских защитников.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что ситуация в городе Купянске и его окрестностях под контролем ВСУ, но враг продолжает делать попытки накапливаться на северных окраинах города.

«Выход из трубопровода, который враг использовал для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем украинских защитников. Трубопровод не ведет непосредственно в город», - говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что в районе Купянска есть несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем Сил обороны.

Фото: Купянск на карте боев (deepstatemap.live)

В ВСУ отмечают, что в Купянске проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия.

По данным Генштаба, с начала операции за две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 - безвозвратные. На подходах к Купянску, в районах населенных пунктов Радьковка и Голубовка, украинские воины обезвредили всего 265 россиян. В районе самого города - еще 128.

«Кроме того, личный состав противника попадает в плен, пополняя обменный фонд и давая показания, которые будут использованы против оккупантов», - добавляют в Генштабе ВСУ.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский