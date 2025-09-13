Молодой ксендз внезапно умер в Гродненской области 2 13.09.2025, 14:45

3,038

Ксендз Ян Воронецкий. Фото: katolik.life

Священнику было всего 34 года.

Под Ошмянами 12 сентября умер настоятель прихода Святого Архангела Михаила ксендз Ян Воронецкий, ему было 34 года.

По словам верующих, его нашли мертвым возле деревенского костела, пишет Katolik.life.

Официально причина и обстоятельства смерти не называются. В соцсетях верующие пишут, что священник умер в деревне Онжадово в Ошмянском районе, где в 1990-х годах был построен костел.

«Все произошло внезапно. Ксендз как раз отправил похоронную мессу, очень интересную проповедь произнес. Все было как всегда. Извинился перед родными умершего, что не может поехать на кладбище, так как спешит на мессу в больницу. Все поехали. А его через некоторое время нашли мертвым у костела, он даже не успел отъехать. Вероятно, тромб. Экспертиза покажет. Верующие в стрессе», — говорится в одном из сообщений.

Ксендз Ян родился в 1991 году, происходил из прихода в Микелевщине. Священническое рукоположение принял в 2016 году. Был викарием прихода в Ошмянах, гродненских приходов Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и Святого Франциска Ксаверия. В июле 2024 года стал настоятелем ошмянского прихода.

Фото: katolik.life

