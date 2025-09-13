Белорусский боец по прозвищу «Белаз» повторно победил знаменитого россиянина
- 13.09.2025, 15:27
- 1,030
После первого поражения россиянин добивался права на реванш.
Белорусский боец смешанного стиля в повторном поединке победил российскую звезду Александра Шлеменко и стал первым обладателем титула в среднем весе российского турнира Russian Cagefighting Championship.
27-летний Владислав Ковалев и 41-летний Александр Шлеменко уже встречались в мае — тогда белорус неожиданно для многих победил именитого россиянина, экс-чемпиона Bellator в среднем весе. После поражения Шлеменко добился права на реванш. В итоге бой состоялся 12 сентября в Челябинске и ничего хорошего россиянину не принес: белорус одержал победу удушающим приемом в третьем раунде и завоевал чемпионский пояс.
Главная цель Влада — участие в знаменитой UFC.
«UFC — это вершина айсберга в моем виде спорта. И у меня есть мечта — стать чемпионом UFC. Я верю, что мы привезем чемпионский титул рано или поздно к себе в страну. Раньше хейтеры мне писали: «Да нет, куда? Какой ему UFC? У него не получится. У него ничего нет. Ни базы, ни силы, ничего». Прошло время, и люди пишут: «Нет-нет. Он попадет в UFC, да. Но чемпионом там не будет». Я сейчас очень сильно близок к своей мечте, прямо в любое время могу попасть в UFC. Просто сейчас у меня есть незакрытые вопросы в России по боям. Я их закрываю — и сразу же лечу в Америку, чтобы пробиваться и выступать», — рассказывал Влад «Белаз» в одном из интервью.