Чем отличается поведение белорусов от русских? 2 13.09.2025, 15:40

Обсуждение в соцсетях выявило контраст в культуре общения.

В соцсетях разгорелась дискуссия: люди обсуждают, чем белорусы отличаются от русских. Те, кто живёт за границей или в Беларуси, делятся наблюдениями, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%»

Например, одна россиянка, живущая в Беларуси три года, пишет, что чаще всего русские комментируют чужой внешний вид — волосы, украшения, одежду. Белорусы такого не делают. Другие пользователи добавляют, что россияне могут быть надменными и требовательными, а белорусы спокойные, вежливые и воспитанные.

Приводят и забавные примеры из повседневной жизни: в общепите русские могут говорить «Мне быстро налей пиво, я спешу», а белорусы формулируют просьбу вежливо: «Мы немного торопимся, будем благодарны, если получится обслужить нас быстрее».

В итоге многие участники обсуждения соглашаются: белорусы кажутся более скромными, дружелюбными и спокойными, а русские — более эмоциональными, с характерным стремлением показать себя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com