Чем отличается поведение белорусов от русских?2
- 13.09.2025, 15:40
Обсуждение в соцсетях выявило контраст в культуре общения.
В соцсетях разгорелась дискуссия: люди обсуждают, чем белорусы отличаются от русских. Те, кто живёт за границей или в Беларуси, делятся наблюдениями, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%»
Например, одна россиянка, живущая в Беларуси три года, пишет, что чаще всего русские комментируют чужой внешний вид — волосы, украшения, одежду. Белорусы такого не делают. Другие пользователи добавляют, что россияне могут быть надменными и требовательными, а белорусы спокойные, вежливые и воспитанные.
Приводят и забавные примеры из повседневной жизни: в общепите русские могут говорить «Мне быстро налей пиво, я спешу», а белорусы формулируют просьбу вежливо: «Мы немного торопимся, будем благодарны, если получится обслужить нас быстрее».
В итоге многие участники обсуждения соглашаются: белорусы кажутся более скромными, дружелюбными и спокойными, а русские — более эмоциональными, с характерным стремлением показать себя.