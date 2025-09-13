закрыть
Чем отличается поведение белорусов от русских?

2
  • 13.09.2025, 15:40
Чем отличается поведение белорусов от русских?

Обсуждение в соцсетях выявило контраст в культуре общения.

В соцсетях разгорелась дискуссия: люди обсуждают, чем белорусы отличаются от русских. Те, кто живёт за границей или в Беларуси, делятся наблюдениями, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%»

Например, одна россиянка, живущая в Беларуси три года, пишет, что чаще всего русские комментируют чужой внешний вид — волосы, украшения, одежду. Белорусы такого не делают. Другие пользователи добавляют, что россияне могут быть надменными и требовательными, а белорусы спокойные, вежливые и воспитанные.

Приводят и забавные примеры из повседневной жизни: в общепите русские могут говорить «Мне быстро налей пиво, я спешу», а белорусы формулируют просьбу вежливо: «Мы немного торопимся, будем благодарны, если получится обслужить нас быстрее».

В итоге многие участники обсуждения соглашаются: белорусы кажутся более скромными, дружелюбными и спокойными, а русские — более эмоциональными, с характерным стремлением показать себя.

