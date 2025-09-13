Аргентина закрыла «родильный туризм» для россиянок 1 13.09.2025, 15:44

Теперь паспорт страны нельзя получить просто по факту рождения ребенка.

Власти Аргентины пересмотрели миграционную политику и приняли меры для прекращения «родильного туризма» из России, сообщил «РБК» посол страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра. «Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — подчеркнул посол.

Согласно принятым правительством новым правилам, для получения аргентинского гражданства путем натурализации совершеннолетние иностранцы должны доказать, что у них есть законное постоянное место жительства в Аргентине и что они проживали там на протяжении двух лет до подачи заявления на натурализацию. Буэнос-Айрес, по словам Виейры, усложнил процедуру получения гражданства, так как многие приезжающие в Аргентину злоупотребляли системой государственного образования и общественного здравоохранения. Посол в РФ отметил, что некоторые приезжающие в Аргентину намеревались рожать детей в госбольницах или получать образование в государственных школах и затем покинуть страну, чтобы не платить налоги. «А это источник финансирования услуг», — пояснил дипломат.

Ранее законодательные нормы предполагали автоматическое гражданство Аргентины для детей, появившихся на свет на территории страны, а их родители натурализовались за счет процедуры воссоединения семьи. С паспортом Аргентины можно въезжать без виз в 170 государств мира, включая ЕС, Великобританию, Японию и Новую Зеландию, а также получить долгосрочную турвизу в США.

В 2023 году граждане РФ установили рекорд по количеству полученных видов на жительство (ВНЖ) в Аргентине — 3700 случаев (однако почти 75% из них покинули страну). За 2022 год в республику въехали 10 500 беременных россиянок, которых начали снимать с рейсов и даже не пускать в страну из-за обмана с причиной въезда. Всего в период с 2022 по 2023 год в страну прибыло более 23 тыс. россиян. «Подавляющее большинство — исключительно ради паспорта, но многие в конечном итоге остались жить в стране», — отметил Виейра.

