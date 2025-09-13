На двух банках одинаковой белорусской тушенки оказались разные наклейки 13.09.2025, 15:54

Фото: ТАСС

Почему на этикетках разные цифры?

Соцсети взбудоражило видео, автор которого задается вопросом: «Почему на двух одинаковых банках тушенки указано разное содержание мяса?» Производитель – ОАО «Слуцкий мясокомбинат» – объяснил, как такое случилось.

На одной этикетке указано 87% мяса, а на другой – 97,5% мясных ингредиентов. При этом обе тушенки произведены в соответствии с ГОСТ 32125. Как оказалось, все дело в особенностях расчета и формулировках, пишет Mlyn.by

В случае с этикеткой, где указано 87% мяса, речь идет о процентном содержании собственно мяса как продукта.

На другой наклейке приведено содержание 97,5% мясных ингредиентов по закладке, в которую входит не только мясо, но и жир-сырец говяжий. А 87% мяса суммируется с 10,5% жира-сырца. В итоге на новой этикетке отражено общее количество ингредиентов – 97,5%.

Таким образом, суммарная доля составляющих мясного происхождения отличается по методике подсчета. Это отражено в маркировке и соответствует установленным санитарным и техническим нормам.

Указанные изменения в ней были внесены в августе 2024-го. В связи со сроком годности консервов – четыре года – в продаже еще могут встречаться два вида этикеток.

Разница в терминах

Термин «мясные ингредиенты» охватывает более широкий перечень компонентов мясного сырья: помимо самой мышечной ткани, в него входят жировая ткань, соединительные ткани и другие сопутствующие части, включенные в состав закладки для производства этой продукции.

Ее отличие от мяса – в составе и методике учета ингредиентов при разработке рецептуры и маркировке. Указание различных показателей на этикетках не противоречит требованиям ТР ТС 034/2013 и не является нарушением.

«Наша организация строго соблюдает требования законодательства о маркировке и контролирует качество продукции на всех этапах производства», – подчеркнула и.о. главного технолога предприятия Светлана Козлова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com