А может, просто купили старика? Игорь Эйдман



Трамп крутится как уж на сковородке.

Трамп крутится как уж на сковородке, лишь бы не вводить санкции против России. Теперь он придумал новую гнилую отмазку: введёт санкции только после того, как страны НАТО перестанут покупать нефть у России. Так её покупают в основном как раз его и Путина друзья: Орбан, Фицо и Эрдоган. Они никаким боком не мотивированы отказываться от российской нефти, чтобы Трамп ввёл санкции против России. Зачем им это, если они в принципе не хотят таких санкций? То есть условия Трампа — чистая демагогия, рассчитанная на его тёмных избирателей.

То же касается и предложения Трампа по совместным с Европой «драконовским» тарифам против Китая. Он уже вводил, а потом вынужден был отменить подобные тарифы. Теперь у США с Китаем есть компромиссная договорённость по тарифам. Трамп её не собирается нарушать, прекрасно зная, что европейцы не будут играть в уже проигранную США тарифную войну с Китаем.

Трамп понимает, что его предложения нереализуемы, и просто пытается таким образом оправдать своё бессилие и бездействие. Я всё сильнее подозреваю, что путинский режим и его олигархи просто платят алчной трамповской семейке за лояльность. Они могут, например, покупать трамповские токены с анонимных криптокошельков. Сколько из тех сотен миллионов долларов, которые заработала на токенах семейка Трампа, могут иметь российское происхождение? На этот вопрос ответ мы получим не скоро.

Игорь Эйдман, Telegram

