«Можно добиться даже отставки Лукашенко»

У Польши есть сильный рычаг воздействия на белорусский режим.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина стала гостем YouTube-канала известного журналиста Евгения Киселева. В интервью она прокомментировала решение Польши закрыть границу с Беларусью из-за учений «Запад-2025»:

— Учения будут проходить с 12 по 16 сентября, но не исключено, особенно с учетом атаки дронов, что граница останется закрытой.

Закрытие границы – очень сильный рычаг давления на режим Лукашенко. Если торговая блокада продлилась бы дольше, от режима можно добиться многих уступок.

Можно добиться и выхода Беларуси из войны с Россией против Украины, можно добиться освобождения всех политических заключенных. Гораздо быстрее, чем это сделает Трамп, который постоянно делает комплименты Лукашенко, но пока политзаключенные не выходят на свободу, а буквально на днях пришла новость, что один из узников совести (кстати, гражданин России, проживающий с детства в Беларуси), умер от пыток.

Можно добиться освобождения политзаключенных, можно даже добиться отставки Лукашенко, если ввести тотальную торговую блокаду, если перекрыть движение грузов по железной дороге и по автодорогам. Почему? Потому что Беларусь – это единственный сухопутный коридор для китайских товаров в Европу.

