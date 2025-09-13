«Чаша терпения переполнилась» 13.09.2025, 16:46

3,476

Чем грозит Беларуси закрытие границы Польшей.

В ночь на пятницу, 12 сентября, погранпереходы на польской границе закрылись как для автомобильного, так и для железнодорожного транспорта. От всего сообщения с Евросоюзом у Беларуси остались две маленькие форточки – погранпереходы с Литвой и Латвией.

Чем грозит Беларуси закрытие польской границы и когда она может открыться заново - рассказали в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок»

О том, что граница закроется, объявил 9 сентября на заседании польского правительства премьер-министр Дональд Туск. Он сказал, что решение принято из-за белорусско-российских учений «Запад-2025», которые пройдут в Беларуси как раз с 12 по 16 сентября.

Чуть позже в этот же день польский министр внутренних дел уточнил, что закрытие границы – временная мера. Но он не сказал, сколько времени она продлится.

«Погранпереходы будут открыты только тогда когда мы будем на 100% уверены, что ситуация больше не представляет никакой угрозы для Польши и польских граждан», - сказал Марцин Кервиньский.

То есть, автоматически после окончания учений граница не откроется. И похоже, что учения – лишь формальная причина. В среду, 10 сентября польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выкатил длинный перечень претензий Варшавы к белорусским властям.

«Чаша терпения переполнилась», - сказал он.

И похоже, что последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стало задержание в Беларуси польского монаха-кармелита. Белорусский КГБ обвинил монаха в том, что он получил документы касающиеся учений Запад-2025 с грифом «совершенно секретно». В качестве доказательства преступления КГБ предъявило найденную у задержанного поляка иностранную валюту. Ну потому что если он не шпион, то откуда такие деньги? И тут же показало эти совершенно секретные документы крупным планом в телевизоре. Все восемь листов формата А4 абсолютно секретных документов.

Но в ночь на 10 сентября случилось кое-что похуже шпионского скандала. Более двух десятков российских дронов вторглись на территорию Польши. Как специально подчеркнул польский премьер Туск, значительная часть этих дронов прилетела из Беларуси.

Еще сбитые дроны не успели остыть, а белорусские власти уже попытались оправдаться. Начальник генштаба генерал Павел Муравейко выступил с заявлением о том, что белорусские военные предупреждали Польшу о летящих в ее сторону дронах и сказал, что они сами этим дронам были не рады.

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», - сказал начальник генштаба Павел Муравейко.

Но конфликт между Беларусью и Польшей зашел слишком далеко, чтобы такими оправданиями можно было что-то исправить.

«То, что дроны прилетели со стороны Беларуси, — это дополнительный фактор, позволяющий считать, что это была запланированная акция», - сказал Сикорский.

И в общем, вторжение дронов на польскую территорию подпадает под определение «создание угрозы Польше и ее гражданам», о котором говорил польский министр внутренних дел. После этого вторжения шансы на то, что границу откроют в ближайшие дни, стали гораздо меньше. А если граница простоит закрытой достаточно долго, то это будет удар, сравнимый, в принципе, по последствиям со всеми остальными санкциями, который Запад принимал в отношении Беларуси.

Во-первых, гуманитарный аспект. После того, как Польша объявила о том, что собирается закрыть границу, компании-перевозчики начали массово отменять рейсы. Очереди из людей, рассчитывающих успеть в последний момент, выросли на треть.

Но гуманитарные вопрос – только верхушка огромного айсберга проблем. Следующий уровень – внешняя торговля. В среду белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков попытался объяснить, что белорусская торговля из-за закрытой границы сильно не пострадает, потому что из-за санкций объемы белорусского экспорта и так ничтожны.

Но это министр, конечно, сильно поскромничал. Потому что еще пару месяцев назад тот же Рыженков хвастался, что никакие санкции не мешают Беларуси торговать с Европейским союзом. Из-за санкций эта торговля, конечно, сократилась в разы, но ее объем за прошлый год составил почти 9 млрд долларов. Из которых 1,5 млрд – белорусский экспорт.

В Китай мы экспортировали товаров на 1,8 млрд долларов. То есть европейский рынок занимает по значимости третье после России и Китая место. Объемы белорусского экспорта на европейский рынок в три раза больше, чем весь белорусский экспорт во все африканские страны. Товарооборот с дружественным Пакистаном, ради укрепления отношений с которым власти предпринимают столько усилий, составил всего 50 миллионов долларов. С Монголией – 43 миллиона.

Так что ради сохранения 1,5 млрд долларов экспорта в Евросоюз стоило бы приложить хотя бы минимальные усилия. Тем более, что удар по двусторонней торговле – не самое болезненное последствие закрытия границы.

Как подсчитал белорусский МИД, в месяц через границу с Польшей проходит 400 тысяч тонн грузов.

«Практически три четверти грузов китайского происхождения. Вот вам ответ в том числе против кого направлено это решение», - сказал Рыженков.

Хотя на самом деле Европа без китайских товаров не останется. Через в Беларусь в Европу идет примерно 4 процента китайского экспорта. Учитывая масштабы китайского экспорта, речь идет о сумме в 20 млрд долларов и сотнях тысяч тонн грузов.

Поставлять товары через Беларусь быстрее и надежнее, чем морем, но в принципе Китай и Европа найдут чем заменить белорусский маршрут. Тем более, что в первой половине этого года китайские железнодорожные перевозки в Европу через беларусь и так сократились на четверть.

А вот Беларуси польское окно заменить особо нечем. Форточки на литовской и латвийской границах - не вариант. В них весь экспорт-импорт не влезет. Не говоря уже про китайский транзит. Для которого литовские и латвийские железные дороги в принципе не предусмотрены.

Беларусь интересна Китаю как источник дешевых калийных удобрений и возможность транзита китайских товаров в Европу. Причем, вот транзит сильно перевешивает дешевые удобрения. И получается, что если границу не откроют в скором времени, то Беларусь Китаю будет в принципе не интересна.

Можно построить атомную станцию, чтобы продавать лишнее электричество соседям. Потом из-за строительства этой станции так перессориться с соседями, что они в принципе перестают покупать ваше электричество. Можно, при всем богатстве белорусских лесов, сделать деревообработку хронически убыточной. Можно даже устроить в Беларуси дефицит картошки. Но для того, чтобы профукать свое географическое положение, надо было очень сильно постараться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com