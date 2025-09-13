Кремль в бессильной злобе на Пугачеву Андрей Мальгин

13.09.2025, 17:22

Новое интервью певицы вызвало истерику у пропагандистов.

Катерина Гордеева опубликовала огромное, почти четырехчасовое, интервью с Аллой Пугачевой. За первые сутки почти 8 млн просмотров.

До ошеломительного рейтинга легендарных фильмов Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» (47 млн просмотров) и «Дворец Путина» (134 млн), скорей всего, не дотянет, но в жанре интервью, вне всяких сомнений, будет поставлен рекорд.

С одной стороны, понятно: Пугачева, которая последние полвека ньюсмейкер № 1, после начала войны впервые предстала перед публикой, да еще в столь полном виде. Но с другой стороны, ничего сенсационного она ведь в этом интервью не сказала — если не считать нескольких интимных подробностей из прежней жизни, Путина последними словами не ругала, «фейков об армии» не распространяла, хотя и объяснила достаточно доходчиво, почему с нынешним режимом у нее образовалась несовместимость.

Пришла к Кириенко («Сережа…») посоветоваться, Кириенко ее заверил, что все будет хорошо, а через два дня Гаклкину влепили «иностранного агента». И что-то такое она почувствовала в воздухе, что решила немедленно уехать, без долгих сборов, с теми самыми копейками, что были в кармане (30 тыс. долларов, говорит).

Обычная история. Но только ленивый в рунете не отозвался на это интервью.

В нашем, либеральном, грубо говоря, лагере мнения разделились в широком диапазоне: от «великая женщина» и «прекрасная журналистская работа» — до «пошлость» и «постановочные эмоции». Преобладала, правда, классическая формулировка из Евгения Шварца: »Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны». То есть реально убивали время на то, чтобы написать пост в соцсетях, насколько ни это интервью, ни сама Пугачева им неинтересны.

Другое дело: провластные СМИ и блогеры. Там огромный интерес и полное единодушие. Вот только несколько реальных заголовков из федеральных газет и информационных агентств:

«Постаревшая Алла Пугачева пожаловалась на безденежье, болезни уже не скрыть».

«Алла Пугачева призналась в финансовых проблемах в эмиграции»».

«Ни вилл, ни денег: Пугачева впервые назвала причину побега».

«76-летняя Пугачева пожаловалась на здоровье: «Болезни дают о себе знать».

«Пугачева внезапно обвинила Россию в предательстве».

«Пугачева бежала, сверкая пятками».

«Уехавшая из России певица Пугачева заявила, что Родина предала ее».

«Алла Пугачева о многом жалеет: о вредных привычках, о замке в деревня Грязь, низких заработках и слабости в ногах».

«Денег не было, ничего не было»: Пугачева о сложной и бесправной жизни за границей».

«Печальная участь Аллы Пугачевой. Сама жизнь мстит за предательство».

«Алла Пугачева обвинила Россию в предательстве — себя предателем не считает».

Обычно в редких случаях, когда какая-нибудь знаменитость резко выскажется, прокремлевские СМИ, памятуя об «эффекте Стрейзанд», предпочитают сохранять молчание. Но тут — явно по команде из Кремля — началась скоординированная кампания. Причем в методичках, если они были, содержалось два пункта:

во-первых, следовало подчеркнуть, что даже такая суперзвезда, как Пугачева, покинув страну, сталкивается с невостребованностью и безденежьем (ее пример другим наука!);

во-вторых, любой отъезд после начала войны — это предательство Родины.

Возразить на это несложно. Достаточно посмотреть само интервью, которое невольно разрекламировали хулители.

Во-первых, Алла Борисовна в этом интервью на безденежье не жаловалась. В этом смысле всё у нее хорошо.

Во-вторых, как выяснилось, после «бегства» предательница регулярно приезжает в страну по разным поводам, творческим и личным.

В-третьих, несчастной и подавленной ее сейчас никак не назовешь: она явно счастлива в кругу своей семьи и наконец-то, после всех жизненных передряг, которые преследовали ее десятилетиями, наслаждается жизнью. Такое не сыграешь.

Решение же закончить с гастрольной карьерой она приняла давно: объявила об этом в 2009 году, потом год ездила с прощальным туром и в следующий раз появилась на сцене единожды, десять лет спустя, когда в Большом Кремлевском дворце праздновали ее 70-летие — 17 апреля 2019 года. И все.

Все заголовки, которые я привел выше, можно объединить под одним расхожим заголовком советских времен: «В бессильной злобе». И в самом деле: злоба по отношению к Пугачевой со страниц кремлевских СМИ льется через край, а что они ей сделают? Бессильны они. Ну объявят, вслед за мужем, иностранным агентом. Ну заберут себе их российскую недвижимость. Неприятно, конечно, но, судя по интервью Гордеевой, Пугачева и к этому готова. Что еще они могут сделать, чтобы испортить жизнь этому гиганту и столпу?

Давным-давно, в стародавние времена, я брал у Аллы Пугачевой интервью для одного журнала. И надо сказать, это был трудный собеседник, общаться с ней было нелегко. То же самое я слышал от многих коллег-журналистов. И дело не в том, что у нее, как у многих звезд, со временем вскружилась голова от успехов и образовалась мания величия. Как раз этого не было. Но она была абсолютно закрытым, непроницаемым собеседником. Для прессы она давным-давно сконструировала образ и четко следовала своему канону.

Так что меня удивила предельная искренность и откровенность, которую она продемонстрировала в беседе с Катей Гордеевой. Это была какая-то новая ее ипостась. Предполагаю, мы увидели настоящую Пугачеву, а не ее сценического персонажа.

Как и многих других деятелей искусства, ее после начала войны можно было бы отнести к числу «молчунов». Но вот теперь она начала говорить. И что-то мне подсказывает: мало не покажется.

«Эй, вы там, наверху!»

Андрей Мальгин, The Moscow Times

