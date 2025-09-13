Лукашенко опять цинично врет 13.09.2025, 17:34

Почему «забота» диктатора о людях, которые не могут сдать старые доллары, вызывает вопросы.

На этой неделе правитель провел совещание, посвященное банковской сфере. Среди прочего обсуждались обращения граждан.

— Я слышу жалобы в адрес банков от обычных людей: то старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги. Давайте договоримся, с 1 января 2026-го наличие таких фактов автоматически повлечет за собой дисциплинарную ответственность руководителя. Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя, — сказал правитель.

В комментарии «Филину» Экономический обозреватель Андрей Маховский выразил сомнение в том, что в этой истории действительно кого-то накажут и решат вопрос в пользу простых людей:

— То, что предлагает Лукашенко — это просто слова. Он часто грозится открутить всем головы, но обычно это ни к чему не приводит. Все при головах и все продолжается. Повторюсь, что у банков сегодня есть объективные проблемы с пополнением купюрного фонда. Здесь надо, чтобы Нацбанк исполнял свои регуляторные функции. В таком случае проблема не будет такой острой, хоть и будет сохраняться, пока действуют санкции.

Возможно, так оно и будет. Но это только добавит циничности в действия правителя. Проблеме обмена валюты в белорусских банках не один месяц, и даже не один год. Она возникла после введения санкций. О чем Лукашенко просто не мог не знать.

И тем не менее, он совсем не торопится сделать все возможное, чтобы людей перестали «обижать какими-то надуманными вопросами». Более того, позволил банкам делать это еще несколько месяцев.

Еще раз — человек, из-за которого и ввели санкции, вследствие чего у простых белорусов возникли сложности с обменом долларов, цинично откладывает решение проблемы на пару месяцев. Вместо того, чтобы давно сделать один звонок в Нацбанк.

И не важно, чем вызвано такое поведение — желанием попортить кровь людям, которые все еще имеют что принести в обменник. Или же это попытка выместить злобу за санкции на тех, до кого дотягивается рука. Главное — что это и есть реальная сегодняшняя «забота» того, кто почему-то все еще считает себя «народным президентом».

