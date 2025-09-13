В Японии зафиксировали рекордное количество долгожителей 13.09.2025, 17:42

Страна показывает лучшие в мире результаты по продолжительности жизни.

В Японии количество людей в возрасте от 100 лет выросло до рекордного уровня – почти 100 тыс. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и благополучия Японии, пишет The Japan Times.

По состоянию на 1 сентября 2025 года в Японии насчитывается 99 763 долгожителя, из которых 87 784 женщины (около 88 %). Средний показатель долгожителей в стране – 80,58 на тыс. человек.

Старейшая жительница – 114-летняя Сигэко Кагава из префектуры Нара, а самый старый мужчина – 111-летний Киетака Мидзуно из Иваты.

Число людей в возрасте 100 лет и старше в Японии неуклонно растет с тех пор, как правительство начало вести такой учет в 1963 году. Тогда было зарегистрировано всего 153 человека, достигших столетнего возраста. В 1981 году их число превысило 1 тыс., в 1998 году – 10 тыс., в 2012 году – 50 тыс., а в 2022 году – 90 тыс.

Проблема старения населения в стране усиливается: суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,15 ребенка на женщину, что стало минимальным показателем с 1947 года. Рост числа долгожителей вместе с падением рождаемости создает серьезную нагрузку на социальное обеспечение и рынок труда Японии, пишет издание.

