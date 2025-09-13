Украинские спецназовцы за лето уничтожили десятки российских объектов 13.09.2025, 18:09

Удары пришлись по аэродромам, НПЗ, оборонным предприятиям и складам.

Силы специальных операций летом атаковали десятки целей в России и на оккупированных территориях. Среди них аэродромы, судно, оборонные заводы, НПЗ и не только.

Об этом сообщают Силы спецопераций в Telegram.

Как отмечается, воины ССО применили асимметричность действий, многоуровневые операции, нестандартные подходы в планировании, работать там, где для врага нет тыла.

Direct actions (прямые действия), Deep Strike и специальные действия подразделений ССО в июне - августе:

* аэродром «Саваслейка» 1 МиГ-31К, 1 Су-34;

* аэродром «Мариновка» 4 самолета Су-34;

* аэродром «Борисоглебск» склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, предположительно другие самолеты;

* поражение завода по производству БПЛА, Елабуга;

* поражение порохового завода в Тамбовской области;

* пункт управления ОТРК «Искандер» в Курской области;

* ПТД 448 ракетной бригады «База Искандер» (Курская обл.);

* трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК 10 «Скала-М» (Крым);

* судно ПОРТ ОЛЯ-4, загруженное комплектующими к БпЛА типа Shahed и боеприпасами (Астраханская обл.);

* радиолокационная станция 96Л6 (Крым);

* подвижной состав с ГСМ (АР Крым).

Также бойцы ССО поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов - Новокуйбышевский, Волгоградский, Сызранский, «Новатэк-Усть-Луга», Рязанский, Куйбышевский и Краснодарский.

Среди других целей поражено или выведено из строя:

* 10 объектов ОПК противника;

* 58 объектов логистики, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ;

* десятки КСП противника, пункты управления, базы хранения МТЗ, боеприпасов и БпЛА.

«Три месяца - сотни километров в тылу врага, сотни ударов deep strike, десятки уничтоженных/пораженных стратегических целей. Враг потерял немало, но впереди больше», - отмечают Силы спецопераций.

