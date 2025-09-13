Украинские спецназовцы за лето уничтожили десятки российских объектов
- 13.09.2025, 18:09
Удары пришлись по аэродромам, НПЗ, оборонным предприятиям и складам.
Силы специальных операций летом атаковали десятки целей в России и на оккупированных территориях. Среди них аэродромы, судно, оборонные заводы, НПЗ и не только.
Об этом сообщают Силы спецопераций в Telegram.
Как отмечается, воины ССО применили асимметричность действий, многоуровневые операции, нестандартные подходы в планировании, работать там, где для врага нет тыла.
Direct actions (прямые действия), Deep Strike и специальные действия подразделений ССО в июне - августе:
* аэродром «Саваслейка» 1 МиГ-31К, 1 Су-34;
* аэродром «Мариновка» 4 самолета Су-34;
* аэродром «Борисоглебск» склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет, предположительно другие самолеты;
* поражение завода по производству БПЛА, Елабуга;
* поражение порохового завода в Тамбовской области;
* пункт управления ОТРК «Искандер» в Курской области;
* ПТД 448 ракетной бригады «База Искандер» (Курская обл.);
* трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК 10 «Скала-М» (Крым);
* судно ПОРТ ОЛЯ-4, загруженное комплектующими к БпЛА типа Shahed и боеприпасами (Астраханская обл.);
* радиолокационная станция 96Л6 (Крым);
* подвижной состав с ГСМ (АР Крым).
Также бойцы ССО поразили ряд нефтеперерабатывающих заводов - Новокуйбышевский, Волгоградский, Сызранский, «Новатэк-Усть-Луга», Рязанский, Куйбышевский и Краснодарский.
Среди других целей поражено или выведено из строя:
* 10 объектов ОПК противника;
* 58 объектов логистики, обеспечивающих функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ;
* десятки КСП противника, пункты управления, базы хранения МТЗ, боеприпасов и БпЛА.
«Три месяца - сотни километров в тылу врага, сотни ударов deep strike, десятки уничтоженных/пораженных стратегических целей. Враг потерял немало, но впереди больше», - отмечают Силы спецопераций.