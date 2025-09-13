Зеленский предложил санкции против мировых компании за поставки деталей в РФ 1 13.09.2025, 18:23

Компоненты из-за рубежа позволяют Кремлю наращивать производство ракет.

Украина предлагает ввести санкции против компаний, которые продолжают поставлять детали в Россию. Эти компоненты используются для производства ракет.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

Глава государства отметил, что вопрос санкций касается не только президента США Дональда Трампа, но и стран Европы.

«Если Россия получает детали ракет, мы можем даже не поднимать вопрос, что нужно нам, если Россия получает постоянно детали для своих ракет от различных компаний. Безусловно это не на государственном уровне, лидеры Америки, Европы против этого, но есть частный рынок. Увеличивают ракетостроение в России», - сказал он.

Как пояснил Зеленский, россияне получают детали для своих ракет в других странах.

По его мнению, нет никакого решения, кроме того, чтобы накладывать санкции на частные компании любого государства, которые должны остановить поставки составляющих ракет в Россию.

«Надо это сделать, и тогда через какой-то срок Россия не сможет строить столько ракет в сутки. Если мы говорим о заводах, которые строят дроны, артиллерию, вертолеты и тому подобное. Страны поставляют станки и не только Китай. Другие азиатские страны, европейские, которые поставляли до войны, но станки стоят. Я просто не хочу советовать как компании Siemens, например, остановить их станки», - заявил президент Украины.

