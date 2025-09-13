закрыть
Павел Можейко: Я понимаю поступок Статкевича

  • 13.09.2025, 18:31
Лидер белорусской оппозиции давно доказал, что имеет право идти против течения.

Освобожденный 11 сентября гродненский журналист Павле Можейко прокомментировал для «Радыё Свабода» отказ лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича покидать Беларусь:

— Мы ехали с Николай в одном и том же автобусе. Я — в самом конце, а он — в начале. Когда мы остановились буквально на несколько секунд перед шлагбаумом, который давал нам возможность заехать на литовскую сторону, сотрудники КГБ выскочили из автобуса. В этот же момент Николай Статкевич начал громко говорить, что он не собирается уезжать и чтобы его возвращали. Он требовал, чтобы ему открыли двери, и в итоге Николай вышел. Это все, что я видел.

Николай Статкевич и своей жизнью, и своей деятельностью, и своей позицией давно доказал, что имеет право идти против течения и отстаивать ту позицию, которую он занимает. Он расплачивается за это своей жизнью. В этом смысле я его абсолютно поддерживаю. Все эти дискуссии, которые ведутся, должны быть прекращены.

Никто из нас, кто был в автобусе, я имею в виду власти Беларуси, не вел с нами разговоров. Никто не спрашивал у нас согласия и разрешения, чтобы нас вывозить. Это была принудительная депортация из собственной страны. Здесь я на стороне Николая Статкевича. Считаю, что он имел право вести себя именно так. Достойно, так, как он и поступил.

