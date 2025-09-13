«Предупредили, вас будут прослушивать» 13.09.2025, 18:53

Белорус поделился опытом отдыха на курорте, куда вскоре полетят прямые рейсы из Минска.

В начале октября «Белавиа» запускает прямые рейсы на остров Хайнань. Несмотря на то, что направление для беларусских авиалиний новое и долгожданное, немало беларусов уже успели побывать на этом популярном курорте. Среди них и брестчанин Владислав, который весной летал в город Санья со взрослым сыном. О том, что их там поразило, ценах и какие услуги за эти деньги предлагали, он рассказал «Зеркалу»

«Территория очень приватная. Извините, хоть голый ходи»

Отправиться на остров Хайнань отец и сын решили по нескольким причинам. Ключевая из них — теплая погода. Отдых планировали весной и подыскивали, в какой стране в это время можно было бы погреться на солнце. Попался тур в Санью, подумали, а почему бы и нет. Путевку покупали в минской турфирме, однако летели через Москву. Общее время в дороге растянулось примерно на сутки и включало три рейса: до российской столицы (он длился около часа), оттуда до Шанхая (9 часов) и, наконец, до курорта (в районе трех часов).

— И еще мы, наверное, часа четыре с половиной просидели в аэропорту Шанхая: из-за воздушных бурь самолеты не летали, — отмечает собеседник.

На Южно-Китайском море семья отдыхала 11 ночей. Жили в пятизвездочном бунгало. Вячеслав по-хозяйски называет его — личный дачный участок со своим бассейном, посадками и двумя домиками.

— В одном мы спали, там же находилось джакузи, душ, туалет с выходом к бассейну. Во втором стояли огромный диван и телевизор, — описывает обстановку мужчина. — Территория очень приватная. Никто тебя не слышит, не видит. Извините, хоть голый ходи. В общем, классно.

На следующий день отца с сыном, как и других русскоязычных туристов, что заселились в отеле накануне, собрали в «специальной комнате», где висел китайский флаг. Здесь сотрудница по-русски проинструктировала, как вести себя на острове, так как здесь расположена военная база. Туристов предупредили, что, например, если увидят военную технику или объекты, то фотографировать нельзя. А вот просто снимать на прогулках и экскурсиях разрешалось без проблем. Телефоны, к слову, на выезде из страны не проверяли.

— Она предупредила, что здесь про вас [уже] все знают, что за вами будут наблюдать и вас слушать. Туристы отреагировали нормально. Может, кто-то похихикал. А что мне, что слушают? Что я такого интересного могу им рассказать? Поделиться впечатлениями о Китае? — шутит Вячеслав, отмечая, что за время на отдыхе никакой слежки они с сыном за собой не замечали. — Единственное, всегда, когда мы ездили на экскурсии, гид собирал паспорта. Не знаю, с какой целью. [Перед входом на объект] что-то [в них] проверяли, а в конце поездки возвращали.

Запрета на то, чтобы посещать какие-то заведения или гулять за территорией отеля, им не озвучивали. Наоборот, вспоминает Вячеслав, выходить на прогулки по городу можно было даже ночью. Они с сыном чувствовали себя там совершенно безопасно. Знали, никто ничего у них не украдет, потому что, как объяснили беларусам, «за это в Китае очень строгие наказания».

— Сотрудница дала нам (речь о всех присутствовавших. — Прим. ред.) номер русскоязычного китайца. Он был нашим помощником. По-моему, с 9.00 до 17.00 он сидел в фойе отеля. Если у тебя возникают вопросы или проблемы, можешь ему звонить, и он помогает. Не важно, днем или среди ночи, — отмечает брестчанин. — Он, кстати, сразу нам сказал: «Скачивайте VPN. И все, звоните, смотрите все, что нужно, совершенно спокойно».

«Первые дня два-три от запахов местных приправ мне было нехорошо. А сын лопал все подряд, ему нравилось»

Из наблюдений Вячеслава, на Хайнане мало в каких отелях есть all inclusive. В основном в цену включены только завтраки. В гостинице, где остановились беларусы, кормили с 7.00 до 10.30. Завтраки включали большой выбор европейской и азиатской еды. Вячеслав шутит, что порой, особо не афишируя, они брали что-нибудь с собой. Например, бутерброды и масло.

— Из необычного — бамбук маринованный, яйца, варенные в чае, булочки на пару (с начинкой и без), кукуруза, кокосовое молоко, выпечка (кстати, неплохая), рис со всевозможными морскими гадами. Сосиски… мясо для меня было невкусное, — перечисляет собеседник. — Из типичного — омлет (его, правда, готовят на пару, получается как легкое желе), овощи. Признаюсь, первые дня два-три от запахов местных приправ мне было нехорошо. А сын лопал все подряд, ему нравилось.

Обедать семья не ходила: на жаре особо не хотелось, а на ужин выбиралась на фуд-корт рядом с отелем. Там был и мини-рынок, где можно было купить морепродукты из аквариума.

— Кафешки [там] интересно называются, допустим, «У Юли», «У Пети», «У Алины». Почему так? Думаю, потому что много русскоязычных туристов, — рассуждает брестчанин и возвращается к теме еды. — [На мини-рынке] выбираешь себе, что хочешь, и тебе тут же в кафе готовят. Мы заказывали утку, морепродукты. Очень все вкусно. Хоть нас предупреждали: «Не питайтесь на улице, опасно». Ничего подобного. Ничего с нами не случилось.

Порции готовят большие. Делая заказ, Вячеслав еще на всякий случай добавлял: «Not spicy», то есть не острое. За ужин на двоих отдавали примерно до 10 долларов (30,8 рубля, здесь и дальше курс Нацбанка на 12 сентября. — Прим. ред.).

— А если берешь большую бадью наваристой лапши с мясом, вообще 5−7 долларов (15,4−21,7 рубля) выходит, — отмечает отец. — Мы вдвоем ее не съедали.

В местные магазины тоже ходили. Мужчина цен не помнит. Зато их в своем ролике в TikTok показала пользовательница из Беларуси @vrangelby.

— В магазинах надо знать, куда ходить. Где-то обдираловка, где-то нет, — не скрывает эмоций мужчина. — В больших торговых центрах дешевле, а все, что возле отелей, там, конечно, ценник аховый.

Кстати, о деньгах. В поездке мужчина рассчитывался беларусской карточкой. По его наблюдениям, работали кредитки «Альфа-Банка», «МТБанка», «Беларусского народного банка».

— На экскурсиях все автоматизировано, поэтому я скачал Alipay (китайское мобильное приложение и платежная система. — Прим. ред.), подвязал карту и так расплачивался, — делится опытом мужчина. — В отеле с карты можно было снять юани. Поменять доллары мы могли у парня-помощника либо, допустим, в торговом центре. Там стоят большие автоматы, прикладываешь паспорт, программа сканирует [документ], сразу высвечивается курс, и вставляешь валюту для обмена.

«Там все с доставкой: за тобой приезжает машина, увозит на процедуру и возвращает обратно»

Отель, где остановились беларусы, находился на второй береговой линии. Плавать отец и сын ходили на городской пляж. Единственный минус — лежаки, которые они там видели, принадлежали другому отелю.

— Когда людей было много, к нам подходили, говорили: «Уйдите, потому что это лежак отеля». А так нет. Мы первое время даже и не знали, что тут так. Просто [бесплатно] ложились на свободный, пока нас через пару дней не попросили, — рассказывает Вячеслав. — А как-то снять его… Если честно, даже не знаю [возможно ли такое]. Зонтиком мы не пользовались, но его можно купить на месте. Без него сгоришь моментально. Видел, люди приносили их с собой. Мы обычно приходили, купались и уходили, потом возвращались.

Туристическая экспертка рассказывала «Зеркалу», что лучшее время для отдыха на Хайнане — с конца осени до начала весны. Пляжи там песчаные, вода во время поездки Вячеслава была теплая и чистая.

— Попали так, что сразу подштармливало. Волны были достаточно сильные, — описывает обстановку мужчина. — А потом все улеглось.

По словам собеседника, пляжи огромные и, считай, пустые. Загорают там только «сумасшедшие» европейцы, а китайцы и корейцы «поплавали и ушли».

— Не видел, чтобы кто-то из них сидел на берегу. Только под вечер, когда солнце спадало, могли выйти с детьми, погулять, — отмечает мужчина. — Плавают они в специальных купальных костюмах. На пляж приходят одетыми, только лицо не закрыто. А так в кофте с длинным рукавом, капюшон наброшен, еще и панамка сверху.

Еще одна из беларусских туристок, которая отдыхала в Санье в марте 2025-го, в TikTok рассказывала, что на пляже продают пиво, фрукты, воду. За первые два товара просили по 20 юаней (8,6 рубля).

Вячеслав же обратил внимание, что на пляже по-русски предлагали свои услуги массажисты. Туристы, находившиеся в этот момент рядом с беларусом и уже не раз отдыхавшие на острове, сказали: «Очень хорошие ребята». Брестчанин взял номер клиники, а позже попросил парня-помощника из отеля их с сыном записать.

— Это была клиника. Ценник нормальный, по-моему, около 20 долларов (61,6 рубля) стоил сеанс, но массажировали капитально. Очень понравилось, — делится впечатлениями собеседник. — Там все с доставкой: за тобой приезжает машина, увозит на процедуру и возвращает обратно. У нас при заказе каких-то услуг так было везде.

Посещала семья и иглоукалывание, а также брала экскурсии. На последние записывалась с помощью сотрудников отеля. В среднем на двоих выходило 100 долларов (308 рублей). Если бы искали и регистрировались в городе, было бы дешевле, не скрывает Вячеслав.

— Экскурсии групповые, подъезжал автобус и нас забирал. Какие-то из них на целый день, какие-то на пару часов, но практически все с обедом, — говорит мужчина. — Мы ездили в парк Янода, где находится стеклянный мост. Ходили по тропикам, спускались на зиплайне над лесом. Посещали центр буддизма Наньшань, там стоит 108-метровая статуя богини. Потрясающее место. Я просто до этого не был ни в Тунисе, ни в Таиланде, поэтому с таким столкнулся впервые. И мне очень понравилось.

Всего поездка обошлась мужчине с сыном примерно в 6000 долларов (18 490,8 рубля). При этом около половины стоила сама путевка, в которую входили перелеты.

Весенняя поездка была первой для Вячеслава в азиатскую страну, и он остался впечатлен. Во-первых, все необычно. Во-вторых, ему понравились сами китайцы.

— Очень улыбчивые, открытые. Не потому, что я с ними общался, а потому, что видел, как ведет себя тот же персонал. Как они смотрят, улыбаются, здороваются, — отмечает он. — Как-то сын попросил принести лед. С тех пор он у него был каждый день. Местные люди обходительные, кланяются. Что у них в голове, я не знаю. [Но такое отношение] вообще приятно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com