В Минске запретили премьеру спектакля «Сестры Гримм» 13.09.2025, 19:11

Белорусский театр кукол снял с афиши все показы постановки после вмешательства цензуры.

Сегодня, 13 сентября в столичном Белорусском государственном театре кукол не состоялась премьера спектакля Евгения Корняга «Сестры Гримм» — якобы «по техническим причинам». По информации «Зеркала», премьера была запрещена.

В социальных сетях театра об этом сообщили 12 сентября около 21 часов. Затем информацию продублировали на официальном сайте: отмена объяснялась техническими причинами. Однако из афиши сразу исчезли все шесть запланированных показов, в том числе, на октябрь. Никакой информации о том, будут ли показы, а если будут, то когда, коллектив не сообщил.

По нашей информации, вечером 12 сентября в театре прошел традиционный предпоказ, на котором присутствовала комиссия Министерства культуры. Именно она осуществляет предварительную цензуру всех постановок. После предпоказа комиссия приняла решение не допускать спектакль к показу. По какой именно причине, нам неизвестно. Но сразу после этого решения театр был вынужден отменить премьеру — до первого показа оставалось менее суток.

Существует минимальная вероятность того, что спектакль позднее выйдет с цензурными правками. Например, в сентябре 2022 года в Музыкальном театре должна была состояться премьера оперетты «Герцогиня из Чикаго». Но тогда спектакль запретили (в том числе потому, что Америка была показана в оперетте в позитивном ключе). Ради показа коллективу пришлось согласиться на цензурные правки, навязанные чиновниками — в результате премьера состоялась в ноябре того же года.

Однако, возможно, «Сестры Гримм», больше никогда не будут показаны.

О чем спектакль?

Еще в 2015 году режиссер Евгений Корняг поставил в этом же коллективе спектакль «Интервью с ведьмами», основанный на сказках братьев Гримм. Он шел до 2023 года, пока из театра не была уволена одна из игравших там актрис. Теперь Корняг решил поставить на этом материале схожий, но все же немного другой спектакль.

«Спектакль «Сестры Гримм» вовлекает зрителей в таинственный мир, где начинаешь смотреть сказку, которая вдруг оборачивается подробным исследованием женской души. Среди теней прошлого появляются три воплощения женской природы, три ведьмы. У каждой — своя история. И каждая готова ей поделиться. Реальность переплетается с фантазиями. В ярких, эмоциональных монологах героинь слышатся не только сила и обаяние, но и глубокая боль. Эти женщины не ищут оправданий — они просто хотят рассказать, как ждали любви, но она так и не пришла…«Сестры Гримм»» — это размышление о том, что значит быть женщиной, о том, что такое внутренний свет и любовь», — утверждалась в анонсе спектакля.

В данный момент Театр кукол является самым популярным белорусским театром. Минчане жалуются, что туда невозможно попасть. А сам коллектив возмущается перепродажей билетов в сети по завышенной стоимости.

