Аргентина допустила отправку военных в Украину 13.09.2025, 19:35

В рамках возможной миротворческой миссии.

Власти Аргентины рассмотрят сценарий с отправкой своих военных в Украину в качестве миротворцев в случае соответствующего обращения в адрес правительства, заявил в интервью с «РБК» посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра. Речь идет о гарантиях безопасности Киеву и действиях держав в рамках будущего мирного урегулирования.

«Такие темы обсуждаются на высоком политическом уровне, но, если аргентинские вооруженные силы потребуются для обеспечения безопасности на Украине, президент, несомненно, будет готов рассмотреть такую возможность», — сообщил дипломат. Он отметил, что Аргентина ранее уже принимала участие в миротворческих миссиях «голубых касок» Организации объединенных наций (ООН), предоставляя своих военные силы. «Это можно обсудить и в контексте нынешнего конфликта в Украине», — отметил Виейра. Сухопутные войска Аргентины насчитывают более 40 тысяч военных, с 1994 года призывная система в Вооруженных силах страны отменена.

В Буэнос-Айресе придерживаются позиции о том, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский должны «прийти к взаимопониманию и устойчивому миру». Глава Аргентины Хавьер Милей хочет, чтобы в регионе установился мир и чтобы решение всех противоречий проходило без применения силы, сказал посол Аргентины.

На минувшей неделе Путин, комментируя возможность размещения в Украине иностранных военных, заявлял, что они станут для российской армии «законной целью для поражения». По его словам, в случае достижения долгосрочного мира необходимость в размещении на территории Украины иностранных контингентов отпадет. Ранее источники Reuters сообщали, что Кремль готов пойти на мирное урегулирование только при условии выполнения заведомо неприемлемых для Украины условий, среди которых, например, полная сдача Киевом еще не занятых ВС РФ территорий Донбасса, а также запрет для Украины на вступление в НАТО.

