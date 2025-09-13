Ушел из жизни профессор Михал Кондратюк 13.09.2025, 19:41

1,066

Михал Кондратюк

Выдающийся исследователь белорусско-польского пограничья скончался на 92-м году жизни.

Центр белорусской культуры в Белостоке сообщил о смерти выдающегося языковеда, диалектолога и исследователя белорусско-польского пограничья, профессора Михала Кондратюка, жизнь и наследие которого навсегда останутся частью культурного богатства Подляшья. Ему был 91 год.

Профессор Михал Кондратюк родился в Дубичах Гайновского повета и с начала своей научной карьеры был связан с исследованиями восточнославянских говоров. Он автор более 200 научных работ — словарей, монографий и статей, а также соавтор при создании монументального «Атласа восточнославянских говоров Белосточчины».

Его исследования охватывали не только лингвистику, но и историю поселений, материальную и духовную культуру деревни, этнографию и ономастику.

Одним из важнейших достижений профессора является книга «Материальная культура белостокской деревни и ее изменения в свете народных говоров ХХ века» (2021), которая стала настоящим справочником по культуре и языку региона.

Документируя повседневную жизнь, предметы крестьянского быта, а главное — богатство разговорной лексики, профессор спас от забвения мир, который сегодня существует уже только в памяти и научных записях.

В своей работе профессор Кондратюк всегда подчеркивал значение белорусского языка и белорусских говоров для сознания белорусского меньшинства, которое испокон веков живет на своей земле в Польше. Он верил, что язык — это основа идентичности и культурных корней, а его исчезновение ведет к потере памяти о предках. Говор, по его мнению, — это не повод для стыда, а сокровище и живой памятник истории белорусских семей.

Профессор Кондратюк был не только ученым, но и популяризатором знаний. Вместе с Доротой Наумчик он создал цикл в издании Gazeta Współczesna, где доступно объяснял происхождение фамилий и названий деревень. Благодаря ему сотни людей смогли открыть истории своих предков и понять, что их корни глубоко укоренены в земле Подляшья.

Профессор Михал Кондратюк работал с большой отдачей, сочетая строгую науку с любовью к родным местам и заботой о сохранении наследия белорусского меньшинства в Польше. Он также воспитал многих студентов и молодых исследователей, которым передавал не только знания, но и уважение к языку и культуре приграничья.

Наследие Михала Кондратюка останется неоценимым свидетельством богатства Подляшья и прочным памятником белорусского языка в Польше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com