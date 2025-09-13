Единственный аргумент, который понимают в Кремле, — это сила

Единственный аргумент, который понимают в Кремле, — это сила2
- Дмитрий Чернышев
- 13.09.2025, 19:50
НАТО должно отвечать быстро.
Россияне выкатывают «Искандеры» прямо на трассу в Калининградской области — рядом с польской границей. Цель этой провокации (как и провокации с российскими дронами) крайне проста — увеличить поставки оружия в Польшу и страны Балтии (дескать, альянс, безоружен), что приведет к снижению поставок в Украину — на войне всегда не хватает всего
И сейчас у НАТО есть две основные модели поведения — действительно, снизить поставки в Украину, прикрывая себя. Или поступить иначе — сделать Кремлю так больно, что эти провокации станут последними. Потому, что в противном случае, их количество будет только увеличиваться. Напомню про строительство в Калининградской области России крупнейшего антенного комплекса радиоэлектронной разведки — в 25 км от польской границы.
Что можно сделать во втором варианте:
1. В Польшу и страны Балтии перебрасываются не только американские, но и немецкие, французские, испанские, итальянские батареи Patriot, NASAMS, SAMP/T. Над границей начинают круглосуточное патрулирование не только американские, но и британские, французские и даже турецкие истребители. НАТО начинает прикрывать небо над Украиной — дроны и ракеты нужно сбивать заранее.
2. США и Германия снимают ВСЕ ограничения на использование своего дальнобойного оружия по военным объектам на всей территории России.
3. Следует резкое увеличение поставок: Украина в течение недели получает новую, большую партию того самого оружия, которого ей так не хватает: сотни ракет ATACMS, SCALP/Storm Shadow, Taurus, Tomahawk. Плюс сотни ударных дронов-камикадзе большой дальности.
4. НАТО ужесточает охоту за «серым импортом». США и ЕС создают специальную оперативную группу с чрезвычайными полномочиями по борьбе с обходом санкций. Эта группа усиливает охоту на компании-прокладки в Турции, ОАЭ, Китае, Кыргызстане, которые поставляют в Россию чипы, станки и компоненты для производства дронов и ракет. Объявляется серьезная денежная награда за любую информацию, которая приведет к срыву крупных контрактов на поставку подсанкционных технологий в РФ.
5. Полностью закрываются все сухопутные границы с Калининградской областью.
6. Резкое увеличение производства военной техники на территории стран НАТО.
7. Массовая высылка российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием в странах НАТО.
В результате Россия быстро понимает, что каждый «случайный» залет дронов в Польшу приводит не к расколу в НАТО, а к реальным и очень болезненным потерям на фронте и в тылу. Альянс демонстрирует, что он отвечает очень быстро и асимметрично, на тех условиях и на том поле, которое выбирает сам.
p.s.
Если максимально быстро и жестко не ответить на российские провокации, то нападение на Польшу или страны Балтии становится только вопросом времени. Единственный аргумент, который понимают в Кремле — это сила. Все остальное только подталкивает Россию к агрессии.
Дмитрий Чернышев, Facebook