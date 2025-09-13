В столице Беларуси прошел фестиваль «Мінск старажытны» 13.09.2025, 20:16

Он собрал более 500 реконструкторов.

Фестиваль «Мінск старажытны» приглашал горожан и гостей столицы познакомиться с десятью веками истории на зеленой зоне у пересечения пр. Машерова и Победителей, пишут «Минск-Новости».

На зеленой зоне разбили полевые лагеря воины различных эпох. Все они связаны с историей Беларуси и ее столицы. Дружина первого Минского князя Глеба защищала деревянные стены нового города, возведенного у слияния р. Свислочи и Немиги, в самые первые годы его существования. Рядом гремят мечами и кольчугами средневековые рыцари времен ВКЛ и Речи Посполитой, чеканят шаг солдаты армий 1812 года и Первой мировой войны, отдыхают на привале советские воины, освобождавшие Минск в 1944-м и штурмовавшие Берлин.

Фестиваль «Мінск старажытны» в 2025 году он собрал около полутысячи реконструкторов из разных стран. Впервые в конном турнире выступит представитель Китая.

— Для меня большая честь стать частью фестиваля, большого праздника Минска, — сказал Xан Юшуань. — Мне важно увидеть, как такие турниры проходят в Беларуси, получить бесценный опыт. Ведь здесь все абсолютно не так, как у меня дома. Иные традиции, вооружение, правила. Очень рад, что могу окунуться в это грандиозное действо.

