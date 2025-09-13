закрыть
Келлог рассказал, почему украинцы называют его «Котом»

  • 13.09.2025, 20:26
Келлог рассказал, почему украинцы называют его «Котом»

Спецпредставитель Трампа также признал свою роль как системы ПВО.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог признал свою роль как системы ПВО во время визитов в Украину.

Об этом говорится на его странице в соцсети Х.

Келлог рассказал о своем «замечательном визите и дискуссии с генералом ГУР Будановым у статуи Кота».

«Кот» – уникальный символ для украинского народа. Символ безопасности и защищенности. Поскольку «Кот» на украинском звучит как «кіт», украинцы прозвали мою роль как Специального посланника Келлога «котом». Когда «Кит» посещает Украину, Россия приостанавливает свои удары по гражданскому населению, давая ему несколько ночей мира. Мира, который сильная Америка предлагает другим странам», – написал Келлог.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне рассказал представителю президента США Киту Келлогу о том, как его приезды в Украину останавливают воздушные атаки на Украину.

«Хочу поблагодарить генерала Келлога. Мы знали, что у США есть ПВО, сильнее Patriot», – заявил он, после чего с улыбкой добавил: «Мы бы хотели еще несколько таких систем для нашего государства».

