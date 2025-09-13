Воздушная тревога на востоке Польши: появилась информация от ВС страны 3 13.09.2025, 20:31

7,124

Операция завершена.

Польские военные сообщили, что операция у границы с Украиной завершена. Ранее Польша подняла в небо авиацию из-за активности российских дронов на украинской границе.

«На данный момент угрозы нет», — заявил пресс-секретарь Оперативного командования видов вооружённых сил подполковник Яцек Горышевский. Он добавил, что у военных есть подозрение, что могло произойти нарушение воздушного пространства, но эта информация проверяется.

«Полёты польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве завершены. Задействованные наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки вернулись к стандартной оперативной деятельности. Польская армия продолжает непрерывно отслеживать ситуацию на территории Украины и остаётся в постоянной готовности для обеспечения безопасности польского воздушного пространства», — говорится в сообщении армии.

Действия польских военных были связаны с событиями в Волынской области Украины, граничащей с Польшей.

Отметим, на востоке Польши включали сирены воздушной тревоги.

