В Лондоне более 110 тысяч человек вышли на антииммиграционный марш 13.09.2025, 21:02

Фото: REUTERS

К протестующим по видеосвязи обратился Илон Маск.

В Лондоне примерно 110 тысяч человек вышли на протест после призыва ультраправого активиста Томми Робинсона. Количество участников контрдемонстрации Противостоять расизму составило около 5 тысяч человек.

Об этом в субботу, 13 сентября, сообщает издание The Guardian

По данным издания, Томми Робинсон, настоящее имя которого Стивен Кристофер Яксли-Леннон, созвал акцию после убийства в США блогера Чарли Кирка. Он заявил, что «патриотизм — это будущее, границы — это будущее».

Holy sh*t!



Over one million Brits takeover central London with Tommy Robinson…



The silent majority has had enough! pic.twitter.com/qfWRoYHESA — Inevitable West (@Inevitablewest) September 13, 2025

Активист утверждает, страна «наконец-то проснулась» и «это никогда не исчезнет».

Люди, собравшиеся на митинг, напевали слова «Кир Стармер — дурак» на мелодию песни Seven Nation Army рок-группы The White Stripes, а некоторые кричали: «К черту тебя, Стармер».

I'm in London. There are 3 MILLION people on the streets. It's mindblowing. This is a revolution. pic.twitter.com/9TRrZC1gup — Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) September 13, 2025

Полиция Лондона сообщила, что на нескольких офицеров напали, а некоторые участники толпы прорвали полицейский кордон или пытались добраться до противоположной группы (демонстрации против расизма).

Через некоторое время, по данным The Guardian, к протестующим через видеосвязь обратился американский миллиардер Илон Маск. Он пообщался с лидером марша Томми Робинсоном.

Фото: REUTERS

Маск заявил, что в Великобритании нужен «роспуск парламента» и «смена правительства».

«Я действительно считаю, что в Великобритании должна произойти смена правительства. Это невозможно — у нас нет еще четырех лет, или когда бы ни были следующие выборы, это слишком долго. Что-то нужно сделать. Должен быть роспуск парламента и проведение нового голосования», — утверждал миллиардер.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

