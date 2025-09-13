В Витебске взорвалась труба котельной 13.09.2025, 21:09

Что произошло?

Одной дымовой трубой в Витебске стало меньше. С лица земли исчезла «вышка» на 1-й Журжевской улице, сообщат МЧС

Речь о трубе котельной, которая не использовалась несколько лет и лишь мозолила глаза жителям города.

Сносили ее взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь». За считаные секунды труба превратилась в пыль.

Снос неэксплуатируемых объектов – одно из основных направлений работы РОЧС «ЗУБР». Каждый месяц подразделение производит несколько подрывов старых зданий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com