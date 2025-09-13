В Витебске взорвалась труба котельной
- 13.09.2025, 21:09
Что произошло?
Одной дымовой трубой в Витебске стало меньше. С лица земли исчезла «вышка» на 1-й Журжевской улице, сообщат МЧС
Речь о трубе котельной, которая не использовалась несколько лет и лишь мозолила глаза жителям города.
Сносили ее взрывотехники пожарного аварийно-спасательного отряда «Витязь». За считаные секунды труба превратилась в пыль.
Снос неэксплуатируемых объектов – одно из основных направлений работы РОЧС «ЗУБР». Каждый месяц подразделение производит несколько подрывов старых зданий.