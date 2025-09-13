Зеленский: Российский дрон находился в воздушном пространстве НАТО около 50 минут 13.09.2025, 21:23

1,288

РФ использовала воздушный коридор через Беларусь для захода «Шахедов» на территорию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с залетом российского дрона на румынскую территорию. А также ситуацию с дронами у границ Польши, из-за которых в соседней стране объявляли воздушную тревогу и поднимали в воздух авиацию.

Группы специалистов готовы приступить к поиску возможных обломков дрона.

— Сегодня Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве. По данным на данный момент, дрон углубился на территорию Румынии примерно на 10 километров и находился в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников России, — говорится в заявлении украинского президента в его телеграм-канале. — Фактически весь день российские дроны действовали в разных регионах Украины. Они были и в северных областях, фактически вдоль границы с Беларусью. По предварительной информации, использовался и воздушный коридор через Беларусь для захода в воздушное пространство Украины в направлении Волыни.

Украинский президент называет происходящее расширением войны со стороны России. Он отмечает, что российские военные просчитывают маршруты своих беспилотников.

— Российские военные прекрасно понимают, куда направлены их дроны и сколько времени они способны находиться в воздухе. Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так она действует: сначала маленькие шаги, а в итоге — большие потери, — говорит он. — Именно поэтому нужно действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает незначительных военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизнь других. Россия привыкла — и должна почувствовать последствия. Санкции против России нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита необходима, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков «Шахедов» и баллистики, чтобы наконец принять решение.

