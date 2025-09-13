закрыть
13 сентября 2025, суббота, 22:02
НАТО начало учения по быстрой переброске войск в Литву

  • 13.09.2025, 21:43
НАТО начало учения по быстрой переброске войск в Литву

«Grand Eagle 25» направлены на укрепление восточного фланга Альянса.

В субботу, 13 сентября, НАТО начало масштабные учения по переброске войск и техники в Литву. Цель - укрепить восточный фланг Альянса.

Об этом сообщает объединенное командование сил Альянса в Нидерландах в своем посте в сети Х.

«Учения «Grand Eagle 25» уже начались! В рамках учений силы НАТО отрабатывают быструю переброску войск и техники в Литву - быструю, мощную и скоординированную«, - говорится в посте.

В командовании добавили, что учения «Grand Eagle 25» имеют цель повысить боеготовность и оперативную совместимость совместимость союзников, укрепляя восточный фланг НАТО.

