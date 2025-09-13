Серфер покорил озеро, в котором небо отражается в воде 13.09.2025, 21:55

1,070

Редкое явление поразило соцсети.

Португальский фотограф Жоау Серрао приехал в Боливию с другом-серфером Андреем Разом к знаменитому озеру-солончаку Уюни в Боливии. Мужчины сняли невероятные кадры, которые приняли с восторгом в сети.

Серфер смог пробежаться по поверхности озера, а затем стать на доску, чтобы показать невероятную магию оптической иллюзии, как это видно на ролике в TikTok.

Видео мужчин с серфингом на озере стало невероятно вирусным — на страницах обоих блогеров суммарно набрали почти 23 млн просмотров. На кадрах можно заметить, как фотограф из Португалии вместе с другом приехали к известному солончаку.

Далее на кадрах заметно, что Андриен смог пробежаться и провести небольшой вираж на воде. В своем видео в TikTok спортсмен показал кадры со второго ракурса, которые тоже вероятно были сняты Жоау Серрао.

Здесь блогер повторяет ту же механику действий, которая видна на предыдущем видео. Единственным отличием является тот факт, что на фоне позади меняется освещение из-за заката.

В комментариях к популярным видео, пользователи сразу узнали озеро-солончак Уюни, расположенное в Боливии. Эти ролики были сняты в середине февраля этого года, а обнародованы с разным интервалом времени.

Озеро Уюни: что известно о его феномене

Один из самых известных водоемов Южной Америки расположен в Боливии и имеет уникальную химическую природу. Благодаря концентрации солей различных металлов и особой экологии, которая сложилась здесь, сейчас озеро считают одним из главных мировых источников лития.

Впоследствии исследователи рассказали о крупнейшей в мире соляной равнине, которая порой имеет вид гигантского зеркала. По их расчетам и оценкам, поверхность солончака, которая отражает свет, настолько велика, что фактически имеет вид гигантского зеркала, которое легко можно заметить даже из космоса.

