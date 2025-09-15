Стало ясно, что будет с курсом доллара в сентябре 15.09.2025, 7:34

Прогноз по валютам.

На прошлой неделе наш предыдущий прогноз реализовался в полной мере. Доллар, как и ожидалось, вырос до новых значений. Каких курсов валют ждать в сентябре на текущей неделе, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в нашем традиционном прогнозе для myfin.by

Доллар планово растет

К четвергу 11 сентября обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке поднимался до USD/BYN 3,0974. Но к окончанию торговой пятидневки доллар корректировался до USD/BYN 3,0818. Итого на белорусских торгах доллар за неделю подорожал на +2,41%, снижение курса доллара к началу года сократилось до -11,28%. Объём торгов за прошлую неделю также составил выше среднего 81,697 млн долларов США.

Российский рубль на белорусском валютном рынке за прошлую неделю подешевел на -1,86% до RUB/BYN 3,6268 за 100 российских рублей. К началу года рост курса рубля уменьшился до +8,30%. Объём торгов за неделю один из самых высоких в 2025 году и составил 26 069,810 млн российских рублей.

Но самое интересное на прошлой неделе, как это бывает часто в силу раннего окончания торгов на БВФБ, произошло на финансовом рынке во второй половине пятницы, 12 сентября. Речь сейчас идёт об очередном заседании Совета директоров Банка России по вопросам монетарной политики. По итогам заседания российский регулятор понизил ключевую ставку на 100 процентных пунктов до 17,00%.

Рыночные ожидания в большей степени были привязаны к снижению ставки на 200 п.п., но Банк России занял умеренную позицию с относительно жёстким релизом по итогам решения. Снижение на 1,00% Центробанк объяснил сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями в совокупности с нарастающей кредитной активностью.

Примерно такая картина была почти год назад, когда в ожидании первого шага по снижению ставки корпоративный кредит в России начал существенно расти, что стало проинфляционным фактором и отодвинуло начало снижения ключевой ставки на 2025 год. Бизнес и на этот раз попытался бежать впереди паровоза, но Банк России на пятничном заседании вновь напомнил, что не надо опережать события.

По итогам заседания курс доллара на московском межбанке в моменте снижался до USD/RUB 81,40, к закрытию пятницы скорректировался до 83,50.

Ключевое событие недели

На текущей неделе предстоит аналогичное событие. На этот раз за океаном. В среду, 17 сентября, в 21:00 мск заканчивается двухдневное заседание монетарного комитета FOMC ФРС США. В 21:30 пройдёт пресс-конференция руководителя РС Джерома Пауэлла.

К заседанию 17 сентября будет приковано самое пристальное внимание мирового финансового рынка. Дело в том, что это заседание будет проходить накануне принятия в Конгрессе США очередного годового бюджета. Мы помним, что финансовый год в Штатах начинается с 1 октября и это будет первый бюджет, принятый при президенте Трампе и, возможно, последний при действующем руководителе ФРС Джероме Пауэлле.

К последнему у президента США Дональда Трампа множество претензий, и в том числе по поводу высокой процентной ставки ФРС. Пойдёт ли FOMC на понижение ставки и если да – то насколько, – в этом состоит интрига ближайшего заседания. Можно сформулировать иначе – «прогнётся» ли ФРС перед президентской властью или сохранит независимость.

Это очень существенный вопрос не только для Соединённых Штатов, но и для всего финансового мира как один из факторов доверия к доллару США.

С учётом сказанного, в начале текущей неделе можно ожидать некоторого смягчения курса доллара на белорусском валютном рынке до USD/BYN 3,045. В дальнейшем курс доллара может вновь немого подрасти и к окончанию недели подняться до нынешних значений. Курс российского рубля при этом также минимально укрепляется с общей тенденцией к ослаблению.

