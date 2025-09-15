«А потом весь режим в шоке» 15.09.2025, 7:50

иллюстративное фото

Штирлиц себя выдал.

Вот за что можно любить белорусских чиновников, так это за их непосредственность. Беззастенчиво вешать на уши собеседнику свою повестку — фирменный стиль наших функционеров. Благо, есть у кого поучиться. Главный функционер успешно совмещает противоположные точки зрения не то, что в одной речи, а даже в рамках одного предложения. Мастер, одним словом, пишет planbmedia.io

А как хорошо было!

Скромные ученики между тем стараются не отставать.

Вот, скажем, на днях зампредседателя Брестского облисполкома Михаил Баценко получил трибуну для выражения своего ценного мнения в польском издании Nczas info. Не Wall street journal, конечно. Но для региональных целей вполне сгодится.

На желтых страницах ультраправого журнала Михаил Леонидович с ностальгией вспоминал старые времена. Когда работали все пограничные переходы, курсировали автобусы и поезда, а частники регулярно ездили «на закупы».

В тот почти конфетно-буфетный период между Брестской областью и ближайшими польскими воеводствами была большая дружба и тесное сотрудничество.

А потом (что характерно, вдруг) все сломалось.

Господин Баценко искренне недоумевает, что же конкретно произошло. В 2022 году зачем-то ввели какие-то неприятные санкции, границу закрыли почти полностью, а польские коллеги даже на письма отвечать перестали.

Читаешь интервью и прямо чувствуешь эту смесь возмущения с непониманием. Прям как у персонажа из «Нашей Раши» Людвига Аристарховича, помните? Он также разводил руками, делал большие глаза и говорил «А кто же это сделал?»

В том смысле, что по словам брестского чиновника выходит так, что белорусы — это отличные такие ребята. Мирные люди. Торговали, ездили, никого не трогали. Ходили в Белостоке на рынок и в «Бедронку».

А потом эти поляки раз — и сами по себе, в одностороннем порядке, без малейшей провокации с нашей стороны и вообще непонятно почему испортились. И сотрудничать перехотели. Внезапно.

Двоемыслие по-белорусски

Выдает Штирлица лишь то, что в интервью он оправдывается за то, о чем, по идее, даже не подозревает.

Никто ведь не спрашивал, но на всякий случай можно упомянуть, например, что никаких белорусских военных в Украине не воюет.

И что смертная казнь у нас есть, но ей никто давно уже не пользуется.

И что свобода слова у нас прекрасная. Просто нужно слова подбирать с умом.

А что касается того, как обращаются в Беларуси с политическим оппонентами, так это, простите, наше внутреннее дело. А к внутренним делам нужно относиться с уважением, пониманием и в них не лезть.

В общем, хорошие мы в Беларуси люди. И эти ваши санкции, которые нам совсем не мешают, они больше Польше вредят. Простые польские предприниматели грустят на полупустом рынке без белорусских покупателей. Польские фермеры не знают, куда девать свои польские яблочки. В общем, от санкций вред, по сути, только

Польше. Поэтому стоило бы их отменить.

Я в восхищении, правда.

Мне кажется, это такой редкий и уникальный дар — игнорировать объективную реальность.

Нет, можно, конечно, представить, что работая в системе, человек не замечает диктатуры. Или не считает диктатуру проблемой. Ну, диктатура и диктатура, подумаешь!

И соучастие в войне, допустим, тоже человек не заметил. Ну, вдруг. Наших же солдат в Украине действительно (пока) нет. А то, что ракеты запускали с нашей территории — так это же не мы запускали!

А если речь о поставках комплектующих российскому военному сектору — это еще нужно разобраться, действительно ли военному.

И про то, как громили польские языковые школы, допустим, товарищ не слышал. Ну, не читает он новостей и на телеграм-канал ГУБОПиКа не подписан.

И про Почобута не слыхал. Кто такой Почобут?

И за что обиделись?

Но очень сложно представить, чтобы заместитель руководителя Брестской области не знал о том, что непосредственно в этой области происходит.

Ведь именно в ней сотни мигрантов ежедневно штурмуют пятиметровый польский забор. И бульдозерами ровняют с землей польские кладбища. А про притеснение обладателей карты поляка так вообще очень сложно не знать, потому как в Бресте она у каждого второго.

Выходит, что такая манера вести дела происходит не от недоинформированности.

Это искусство двоемыслия. Когда ты точно знаешь обо всем, что происходит, но с изумительной простотой на черное продолжаешь говорить, что оно белое.

А потом все госсми в шоке: Как же закрыть границу? А простые белорусы? Они же в очереди! Они плачут! (Следует цикл репортажей: там реально все плачут и в Польшу рвутся). А учения у нас — мирные. Про произвольные задержания граждан Польши можно не упоминать, чтобы не запутывать доверчивого читателя.

Полякам действительно есть, на что обижаться.

Но для иных людей любая жидкость, попадающая в глаза, — все равно, что божья роса.

