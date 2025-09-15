«На обоих снимках — люди, которые победили диктатуру» 15.09.2025, 7:58

Два исторических кадра.

Белорусский фотограф Сергей Гудилин сравнил фото лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича, протестующего на границе с Литвой, с знаменитым кадром с площади Тяньаньмэнь.

На втором фото — Неизвестный бунтарь, человек, который в одиночку сдерживал танковую колонну на следующий день после окончания волнений в центре Пекина 5 июня 1989 года.

«На обоих снимках — люди, которые победили диктатуру, потому что никогда ее не боялись», — прокомментировала фото главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Напомним, уже четвертые сутки ничего неизвестно о судьбе оппозиционного политика Николая Статкевича. Политзаключенный отказался покидать Беларусь во время принудительной депортации в Литву. На границе он выбил двери автобуса, в котором везли узников, и выбежал на территорию Беларуси.

