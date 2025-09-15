В Беларуси могут изменить правила приема долларов 1 15.09.2025, 8:00

Глава Нацбанка раскрыл подробности.

По словам главы Нацбанка Романа Головченко, главный финансовый институт страны заказал исследование в Академии наук. На его основе могут быть внесены изменения в инструкцию по приему долларов.

«Вопрос, который часто встречается, связан с выявлением в ультрафиолетовом спектре каких-либо образований (плесень, грибки и так далее). Но я как-то решил взяться за этот вопрос, довести его до конца. Заказали научное исследование в Академии наук: что же там все-таки светится? И в настоящее время мы получили отчет, проанализировали влияние микроэлементов или биологических структур на сохранность непосредственно самих денежных знаков», — рассказал Головченко госСМИ и добавил, что наличие элементов, которые видны только в ультрафиолетовом спектре, не будет являться ограничением для приема таких купюр.

Экс-глава правительства рассказал, что «недавно проводил инвентаризацию своей копилки».

«Там некоторая количество даже есть, нашел старых долларов, еще не знаю с каких времен — где-то командировочные, наверное, выдавали. Я себя спокойно чувствую, никуда с ними не бегаю и карман они не жмут. Поэтому еще раз могу только повторить то, что уже когда-то сказал: никаких ограничений на прием американских долларов, старого или нового образца, так называемых синих или белых, не существует», — добавил он.

Напомним, что недавно Лукашенко раскритиковал белорусские банки, которые отказываются брать некоторые доллары.

«Давайте договоримся, с 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет дисциплинарную ответственность руководителя банка, — заявил он — обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя».

