ВСУ: Вдоль всего фронта остановился Starlink
- 15.09.2025, 8:09
- 1,382
Проблемы со связью наблюдаются по всему миру.
Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины (СБС ВСУ) Роберт Бровди с позывным «Мадяр» утром в понедельник, 15 сентября, сообщил о масштабных проблемах в работе Starlink.
По его словам, он не работает вдоль всей линии фронта.
«Снова лег Starlink вдоль всего фронта», — написал Мадяр в своем Telegram-канале.
По данным сервиса Downdetector, проблемы со связью наблюдаются по всему миру.
На официальном сайте компании уже подтвердили проблемы.
«Сейчас наблюдается ухудшение качества обслуживания Starlink. Наша команда исследует причину проблемы», — говорится в коротком заявлении.