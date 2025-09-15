закрыть
15 сентября 2025, понедельник
ВСУ: Вдоль всего фронта остановился Starlink

  • 15.09.2025, 8:09
  • 1,382
ВСУ: Вдоль всего фронта остановился Starlink

Проблемы со связью наблюдаются по всему миру.

Командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины (СБС ВСУ) Роберт Бровди с позывным «Мадяр» утром в понедельник, 15 сентября, сообщил о масштабных проблемах в работе Starlink.

По его словам, он не работает вдоль всей линии фронта.

«Снова лег Starlink вдоль всего фронта», — написал Мадяр в своем Telegram-канале.

По данным сервиса Downdetector, проблемы со связью наблюдаются по всему миру.

На официальном сайте компании уже подтвердили проблемы.

«Сейчас наблюдается ухудшение качества обслуживания Starlink. Наша команда исследует причину проблемы», — говорится в коротком заявлении.

