Украинская артиллерия накрыла оккупантов, находящихся в газовой трубе под Купянском 15.09.2025, 8:14

1,162

иллюстративное фото

Российская операция провалилась.

Z-военкоры призывают не верить кремлевским СМИ, которые изначально подают заведомо ложную информацию о ситуации на поле боя в Украине.

В районе Покровска нет никакого окружения ВСУ, как и нет продвижения вперед со стороны россиян, сообщает «Диалог».

При этом на некоторых участках фронта в районе Покровска противник оставляет свои позиции под ударами ВСУ. Российские военкоры пишут, что с резервами у ВСУ все в порядке.

Большие потери у врага в районе Волчанска и Купянска. ВСУ наносят удары по армии Путина с помощью как артиллерии, так и дронов. В среднем за неделю противник продвигается по 80 метров, но затем так же быстро отступает. Операция «Купянская труба» провалилась с треском. Украинская артиллерия накрыла всех, кто был в ней или рядом с ней.

