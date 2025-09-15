закрыть
Украинская артиллерия накрыла оккупантов, находящихся в газовой трубе под Купянском

  • 15.09.2025, 8:14
  • 1,162
Украинская артиллерия накрыла оккупантов, находящихся в газовой трубе под Купянском
иллюстративное фото

Российская операция провалилась.

Z-военкоры призывают не верить кремлевским СМИ, которые изначально подают заведомо ложную информацию о ситуации на поле боя в Украине.

В районе Покровска нет никакого окружения ВСУ, как и нет продвижения вперед со стороны россиян, сообщает «Диалог».

При этом на некоторых участках фронта в районе Покровска противник оставляет свои позиции под ударами ВСУ. Российские военкоры пишут, что с резервами у ВСУ все в порядке.

Большие потери у врага в районе Волчанска и Купянска. ВСУ наносят удары по армии Путина с помощью как артиллерии, так и дронов. В среднем за неделю противник продвигается по 80 метров, но затем так же быстро отступает. Операция «Купянская труба» провалилась с треском. Украинская артиллерия накрыла всех, кто был в ней или рядом с ней.

