Лукашенко загнал себя в ловушку

15.09.2025, 8:36

Диктатора возненавидели еще больше.

Страх Лукашенко перед людьми, которые отсидели по 5 лет – яркий пример, в какую ловушку загнала себя хунта. Была надежда, что за это время удастся разрулить ситуации, но не тут-то было. За эти пять лет агрофюрера не то, что никто не полюбил заново, а еще больше возненавидели.

Группа бенефициаров текущего режима сузилась до людей самого близкого круга. Остальные – декорации и кормовая база. Те, кто внутри, должна работать и не вопить. Других можно обменять на санкции, деньги или что-то еще. В среде чиновников среднего пошиба усталость от «чрезвычайщины» крайне высока. Систему держит только страх. Этапность выхода связана в том числе с замером температуры по линии силовичков.

Правовой вопрос процесса освобождение политзаключенных окончательно закрыт не в пользу права. С 2020 года хунта всячески пыталась придать законность своим действиям. Чтобы ментов на местах и судей не догрызала совесть. Но сейчас снова «не до законов». Помимо насильственной депортации, людям еще и паспорта перестали выдавать. Добил систему Николай Статкевич, который в статусе помилованного вернулся в Беларусь, но на данный момент пропал с радаров. Но если хунта боится пенсионеров, то Статкевич у нее вызывает оторопь.

Особый цинизм в этих «актах милосердия» - депортация тех, кому оставалось по 2-3 месяца сроков. Тоже вполне себе сталинская практика.

Сторонники круглых столов и всяческих контактов с представителями хунты могут наглядно увидеть, что договариваться пока можно только о капитуляции.

Во дворце эйфория (правда, испорченная закрытой границей; детали по этой ситуации опубликуем позже), но заметим, что Лукашенко не победил, пока страх от выхода на свободу обычных белорусов застилает глаза. Пока есть люди, которые хотят жить в другой Беларуси. По секрету и скромно отметим, что такие люди есть в том числе внутри системы.

