В российском Ангарске произошел взрыв в жилой многоэтажке 15.09.2025, 8:44

иллюстративное фото

Погиб один человек.

Ночью 15 сентября бытовой газ взорвался в многоэтажном жилом доме в Ангарске, сообщил губернатор Иркутской области России Игорь Кобзев. «По предварительной информации, пострадали 3 человека, двое — госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей», — написал Кобзев в телеграм-канале. Часть жителей дома отправили в пункт временного размещения на базе расположенной рядом школы, пишет The Moscow Times.

По данным мэра Ангарска Сергея Петрова, взрыв произошел в квартире на втором этаже. В ней проживал человек «с особенностями здоровья». В ходе разбора обрушившихся конструкций дома сотрудники регионального МЧС обнаружили тело 56-летнего мужчины без признаков жизни. При этом жилец пострадавшей квартиры до сих пор не найден, отметил Петров. Специалисты начали обследовать конструкции подъезда на предмет возможного обрушения. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

До этого газ взорвался в жилом многоэтажном доме в Саратове. Инцидент произошел 25 июля. В результате обрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этажи, погибли шесть человек, более 10 пострадали. В том числе получили травмы пешеходы, на которых упали обломки. 7 июля взрыв прогремел в жилой пятиэтажке в городе Ершов Саратовской области. Обошлось без жертв.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com