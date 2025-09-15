закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 9:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Ангарске произошел взрыв в жилой многоэтажке

  • 15.09.2025, 8:44
В российском Ангарске произошел взрыв в жилой многоэтажке
иллюстративное фото

Погиб один человек.

Ночью 15 сентября бытовой газ взорвался в многоэтажном жилом доме в Ангарске, сообщил губернатор Иркутской области России Игорь Кобзев. «По предварительной информации, пострадали 3 человека, двое — госпитализированы. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов, в том числе 12 детей», — написал Кобзев в телеграм-канале. Часть жителей дома отправили в пункт временного размещения на базе расположенной рядом школы, пишет The Moscow Times.

По данным мэра Ангарска Сергея Петрова, взрыв произошел в квартире на втором этаже. В ней проживал человек «с особенностями здоровья». В ходе разбора обрушившихся конструкций дома сотрудники регионального МЧС обнаружили тело 56-летнего мужчины без признаков жизни. При этом жилец пострадавшей квартиры до сих пор не найден, отметил Петров. Специалисты начали обследовать конструкции подъезда на предмет возможного обрушения. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

До этого газ взорвался в жилом многоэтажном доме в Саратове. Инцидент произошел 25 июля. В результате обрушился угловой подъезд с седьмого по десятый этажи, погибли шесть человек, более 10 пострадали. В том числе получили травмы пешеходы, на которых упали обломки. 7 июля взрыв прогремел в жилой пятиэтажке в городе Ершов Саратовской области. Обошлось без жертв.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук