Объявлены победители телевизионной премии Emmy 15.09.2025, 8:58

В лидерах по наградам — британский мини-сериал.

На церемонии вручения премий Emmy за лучшие англоязычные телевизионные работы в этом году больше всего призов — шесть — собрал британский мини-сериал Adolescence, а его актер Оуэн Купер стал самым юным в истории обладателем премии Emmy, сообщает BBC.

Adolescence («Переходный возраст») вышел в марте этого года на Netflix. Это четырехсерийная психологическая драма об убийстве в школе, снятая британцами во главе с режиссером Филипом Барантини.

15-летний Оуэн Купер получил премию как лучший актер второго плана в мини-сериале. Премию за лучшее исполнение главной роли в минисериале присудили Стивену Грэму за роль в том же Adolescence.

Лучшим полноразмерным сериалом на ежегодной церемонии в Лос-Анджелесе признан американский «медицинский» сериал The Pitt о работниках больницы в Питтсбурге, а снимающийся в нем Ноа Уайл стал лучшим исполнителем мужской главной роли.

Второй сезон The Pitt вышел на HBO Max.

Лучшим комедийным сериалом признана The Studio («Киностудия»), сделанная канадским комиком Сетом Рогеном с соратниками, и вдобавок к этому Роген получил Emmy и как лучший исполнитель главной мужской роли в комедии.

«Киностудия» вышла в марте на Apple TV+.

Лучшей актрисой-исполнительницей главной роли стала в этом году американка Бритт Лоуэр, играющая в фантастическом сериале «Severance» («Разделение»).

