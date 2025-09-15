закрыть
15 сентября 2025, понедельник, 9:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Объявлены победители телевизионной премии Emmy

  • 15.09.2025, 8:58
  • 1,192
Объявлены победители телевизионной премии Emmy

В лидерах по наградам — британский мини-сериал.

На церемонии вручения премий Emmy за лучшие англоязычные телевизионные работы в этом году больше всего призов — шесть — собрал британский мини-сериал Adolescence, а его актер Оуэн Купер стал самым юным в истории обладателем премии Emmy, сообщает BBC.

Adolescence («Переходный возраст») вышел в марте этого года на Netflix. Это четырехсерийная психологическая драма об убийстве в школе, снятая британцами во главе с режиссером Филипом Барантини.

15-летний Оуэн Купер получил премию как лучший актер второго плана в мини-сериале. Премию за лучшее исполнение главной роли в минисериале присудили Стивену Грэму за роль в том же Adolescence.

Лучшим полноразмерным сериалом на ежегодной церемонии в Лос-Анджелесе признан американский «медицинский» сериал The Pitt о работниках больницы в Питтсбурге, а снимающийся в нем Ноа Уайл стал лучшим исполнителем мужской главной роли.

Второй сезон The Pitt вышел на HBO Max.

Лучшим комедийным сериалом признана The Studio («Киностудия»), сделанная канадским комиком Сетом Рогеном с соратниками, и вдобавок к этому Роген получил Emmy и как лучший исполнитель главной мужской роли в комедии.

«Киностудия» вышла в марте на Apple TV+.

Лучшей актрисой-исполнительницей главной роли стала в этом году американка Бритт Лоуэр, играющая в фантастическом сериале «Severance» («Разделение»).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук