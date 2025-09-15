ISW: Россия неслучайно атакует НАТО своими дронами 15.09.2025, 9:11

3,064

Вторая страна Альянса за четыре дня.

Российский беспилотник, который зафиксировали в небе Румынии в ночь на 13 сентября, стал уже вторым случаем вторжения России в воздушное пространство стран НАТО в течение четырех дней, констатирует Институт изучения войны (ISW), анализируя этот случай.

После вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября министр обороны Румынии Ионуц Моштяну 13 сентября сообщил, что румынские войска поднимали в воздух два истребителя F-16 с 86-й авиабазы возле Фетешти после того, как румынские радары обнаружили российский беспилотник в воздушном пространстве Румынии в 18:23 по местному времени. Моштяну заявил, что Румыния почти каждую неделю сталкивается с «провокациями со стороны России». Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою назвала действия России «неприемлемыми и безрассудными». По ее словам, дрон контролировали румынские ВВС: его сопровождали два истребителя F-16, пока он не покинул воздушное пространство Румынии. Ущерба он не причинил, жертв не было, подчеркнула Цою.

Кроме того, Министерство обороны Румынии 14 сентября предоставило американскому телеканалу ABC News данные, согласно которым российские дроны уже 11 раз нарушали воздушное пространство Румынии с начала полномасштабного вторжения в Украину, включая инцидент 13 сентября. Кроме того, по данным Минобороны Румынии, что с февраля 2022 года российские беспилотники совершили около 50 дроновых ударов вблизи украинско-румынской границы. В 30 из этих случаев обломки беспилотников падали на территорию Румынии.

В ISW продолжают оценивать, что случаи вторжения беспилотников в Польшу и Румынию были преднамеренными. Там также напомнили о словах президента Украины Владимира Зеленского, который отметил, что траектории полета российских беспилотников «всегда рассчитываются» и что беспилотник не случайно попал в воздушное пространство Румынии из-за ошибки или действий командиров низшего уровня.

