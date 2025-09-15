Белорусские власти конкурируют с Остапом Бендером 2 15.09.2025, 9:15

Режим нашел еще один способ отъема денег у населения.

Пятница выдалась непростой для председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева – реконструированный комплекс «Лошицкий» посетил Александр Лукашенко, пишет «Салiдарнасць».

Понятное дело, не просто свежим воздухом подышать и на красоты полюбоваться, а для того, чтобы, во-первых, спросить, как выполняются его поручения после встречи со столичным градоначальником в апреле, и дать новые задания.

Весной Лукашенко поставил задачу, чтобы «за каждый квадратный метр в Минске отвечали конкретные люди, предприятия и организации». То есть добровольно-принудительные субботники станут для многих работников гораздо более частым явлением в их жизни (если уже не стали). Тут уж одними учителями и плиткой не обойдешься.

Но пусть не радуются остальные столичные жители – их тоже в директивном порядке привлекут под знамена чистоты и порядка.

В апреле Лукашенко заявил: «Внутри территории должны быть облагорожены, ухожены, в том числе и дворы, где живут жильцы. Главам администраций на местах задачу ставьте. Они пусть жестко требуют. Жестко требуют, потому что заболеет человек – бесплатно лечим, расходуем колоссальные деньги. Так давайте отсюда начинать».

Ну то есть все очень просто: подмел двор или покрасил скамейку – иди со спокойной совестью к врачу, а если нет, то власть еще подумает. И к чертям, как говорится, детали – не надо «умничать» и спрашивать, из каких-таких средств формируется государственный бюджет, который финансирует и систему здравоохранения, и коммунальные службы.

Разговор об активном привлечении жителей столицы к ее благоустройству Лукашенко возобновил во время осеннего визита. Глава Минска был готов доложить, как продвигается работа на этих фронтах.

Итак, новым направлением, по словам Кухарева, стала работа с населением по гражданским инициативам, когда люди (в том числе за свои деньги) предлагают благоустройство дворовых территорий. В этом году уже реализовано 14 таких проектов. Жители столицы на эти цели внесли 4,6 миллиона белорусских рублей.

Сколько там способов сравнительно честного отъема денег у населения знал Остап Бендер? Кажется, 400, но не суть – столичные власти вполне могут составить конкуренцию знаменитому литературному герою.

И ведь сознательные граждане наверняка деньги вносят, не спрашивая: а куда же ушли те, что в городском бюджете на эти цели заложены? Заметим, в том числе и из налогов граждан тоже. Так что не только скупой платит дважды, но и щедрый тоже.

Впрочем, Лукашенко миллионами пожертвований граждан остался не то, чтобы недоволен, но призвал столичного градоначальника на этом не останавливаться: «Надо этим заниматься. Мобилизовывать, объединять, уговаривать, просить, предлагать и требовать от людей. Каждый должен хоть небольшую копейку вместе с государством вложить в благоустройство».

Конечно, у граждан несознательных могут возникнуть крамольные вопросы о неэффективности исполнительной власти, которая под лозунгами благих намерений нарушает трудовое и иное законодательство, принуждая граждан к «добровольному» труду на субботниках и к странному дополнительному «налогообложению».

Но сегодня любое инакомыслие в Беларуси рассматривается как крамола. Так что многие предпочитают заплатить новые поборы. А власти расширяют практику «по просьбам трудящихся» залезть в их карман.

