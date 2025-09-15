Трамп: Санкции Европы против России недостаточно жесткие 6 15.09.2025, 9:21

Президент США выступает против покупки российской нефти европейскими странами

Европа ввела недостаточно жесткие санкции против России, чтобы заставить ее прекратить полномасштабную войну против Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, требуя их усиления, передает Fox News.

В частности, он подчеркнул, что Европа должна перестать покупать российскую нефть.

«Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть. Вводимые ими санкции недостаточно жесткие. Я готов их ввести, но им придется ужесточить их, чтобы соответствовать моим действиям», — сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что приверженность НАТО противостоянию России «гораздо меньше 100%», и назвал «шокирующими» продолжающиеся закупки российской нефти. При этом президент США не уточнил, когда именно Вашингтон намерен усилить санкции против Кремля.

