Как быстро растут грибы в белорусских лесах?
- 15.09.2025, 9:28
Всем грибникам в сентябре нужно взять это на заметку.
Все белорусские грибники сталкивались с диллемой, как быстро после дождя надо собираться в лес. Кажется, иногда лес превращается в настоящий грибной рай чуть не через пару часов после дождя. Узнали, что влияет на темпы роста грибов и как рассчитать время в зависимости от вида грибов, пишет telegraf.news.
Хотя реальная скорость роста зависит от многих факторов, при благоприятных условиях некоторые виды могут действительно удивить. В самой подходящей обстановке за ночь, а иногда и за несколько часов, крошечные зачатки грибов превращаются в полноценные шапки, готовые к сбору. Это происходит благодаря интенсивному усвоению воды и питательных веществ из почвы в сочетании с подходящей температурой и влажностью.
Одной из особенностей грибов является отсутствие корней в традиционном понимании. А значит им не нужно ждать, чтобы вырасти в традиционном смысле. Их плодовые тела формируются из уже существующего материала, накопленного в мицелии, который просто «взрывается» в нужный момент.
Кроме того, интенсивное поглощение воды вызывает разбухание тканей гриба, и он может менять форму и размер в течение часов. Этот естественный механизм размножения позволяет грибам быстро производить споры.
Не только вода
Главный фактор роста грибов, конечно же, вода. Дождь, утренние туманы увлажняют почву, давая грибнице сигнал о начале формирования плодовых тел. Температура также важна: ни слишком низкая, ни слишком высокая температура не способствуют быстрому росту.
Но настоящая магия происходит под землей. Грибники часто забывают, что настоящее действие происходит под землей. Грибница – сеть микроскопических нитей, растущих в почве, – подготавливает плодовые тела еще до появления первой шляпки. Чем старше и крепче мицелий, тем быстрее он произведет зрелые грибы.
Так что если у вас есть на примете свои места в лесу, где вы собираете грибы не первый год. Вероятность того, что там они вырастут быстрее, - очень высока.
Какие грибы растут быстрее?
Не все грибы растут одинаково быстро. Доказано, что подосиновики, моховики и сыроежки, могут увеличиваться в сутки на 1-1,5 см.
Боровикам и лисичкам для роста потребуется – 5-7 дней после осадков, так как они будут набирать до 3 мм в сутки.
Таким образом самое ранее, когда стоит после дождя идти за грибами - сутки, а лучше двое. Но снова-таки - слишком переувлажненная почва может замедлить рост. После проливных дождей надо выждать больше.
Что касается температуры, то для грибов днем оптимальная должна составлять 18-20 градусов . Что для сентября - не редкость.