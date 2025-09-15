Вновь зазвучало нытье о русской культуре Александр Невзоров

15.09.2025, 9:51

Александр Невзоров

Очеловечивание России — это оправдание ее войны и преступлений.

По европейским курортам шныряют Z-эстрадники, а на Париж накатили балалаечники. Повинуясь Кремлю – в свои «духовно-мясные штурмы» пошли мастера культуры. У них миссия: пиарить РФ.

Вновь зазвучало нытье о русской культуре, которую «нельзя отменять». Европейцам, в принципе, пофигу эти ламентации, но какой-то «процентик» кивает вполне приветливо.

В подробности их хороводов никто, конечно не вдается.

Культурщики слезно просят «не расчеловечивать Россию». Но! Следует понимать, что «очеловечивание России» это очеловечивание и оправдание ее войны и преступлений.

Это очень серьезный вклад в дело оккупации, разрушения городов и массовые убийства.

Данный вклад трудно оценить в тротиловом эквиваленте. Но «Калибров» на 25, он, безусловно, тянет.

Если счистить всю культурно-словесную шелуху, то что мы видим? Пред нами осатаневшая гиена, которая заживо рвет и жрет ребенка. Весь мир оттаскивает гиену за хвост и ноги, но та огрызается и заглубляет пасть в плоть.

Тут же нарисовывываются культурщики. Они гиену ласкают и сообщают, что зверина ужасно духовная, и у нее когда-то «был Пушкин и балет». Поэтому жрать заживо детей ей можно. Это просто такое проявление духовности.

Александр Невзоров, Telegram

