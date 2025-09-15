Рейтинг WTA: Соболенко лидирует с огромным отрывом 2 15.09.2025, 9:59

1,446

Арина Соболенко

Белорусская теннисистка обходит польскую соперницу на 3 322 очка.

После US Open, где белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год кряду одержала победу, на вершине мировой классификации изменений не происходит.

Как и минчанка, ее главная конкурентка Ига Свентек взяла паузу в выступлениях. В связи с этим отрыв одной от другой в споре за мировое лидерство остается прежним.

Он составляет 3 322 очка. Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com