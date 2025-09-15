закрыть
Рейтинг WTA: Соболенко лидирует с огромным отрывом

2
  • 15.09.2025, 9:59
  • 1,446
Рейтинг WTA: Соболенко лидирует с огромным отрывом
Арина Соболенко

Белорусская теннисистка обходит польскую соперницу на 3 322 очка.

После US Open, где белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год кряду одержала победу, на вершине мировой классификации изменений не происходит.

Как и минчанка, ее главная конкурентка Ига Свентек взяла паузу в выступлениях. В связи с этим отрыв одной от другой в споре за мировое лидерство остается прежним.

Он составляет 3 322 очка. Тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США.

