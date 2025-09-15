Ученые искали инопланетные сигналы в системе TRAPPIST-1: она потенциально обитаема 15.09.2025, 10:36

1,020

иллюстративное фото

Красный карлик TRAPPIST-1 находится в 40 световых годах от Земли.

Все эти факторы делают планеты наиболее похожими на нашу Солнечную системы, из которых планета TRAPPIST-1e наиболее подходит под критерии обитаемого мира.

Ученые считают, что эта система является идеальным местом для поисков технологически развитой цивилизации, пишет LiveScience (перевод - «Фокус»).

Команда ученых из Китая провела поиски признаков такой цивилизации с помощью Сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST), который обладает беспрецедентной чувствительностью. Исследование включало в себя пять отдельных наблюдений в L-диапазоне. Иными словами, диапазон частот дециметровых длин волн, используемых для наземной и спутниковой радиосвязи.

Диапазон частот составил от 1,05 до 1,45 ГГц со спектральным разрешением около 7,5 Гц, что позволило обнаружить крайне слабые радиосигналы, которые могли указывать на инопланетные технологии.

Команда под руководством Гуан-Юань Суна из Университета Дэчжоу в Китае искала очень конкретные радиочастоты, которые бы медленно менялись со временем из-за движения планет.

Именно такие сигналы почти никогда не появляются естественным путем, с большой долей вероятности они имеют искусственное происхождение.

Во время своих наблюдений ученые смогли обнаружить радиосигналы мощностью 2,04×10^10 Вт. Это очень слабые сигналы, но они не были доказательством инопланетных технологий. Возможно, понадобятся десятилетия, чтобы действительно подтвердить наличие жизни на TRAPPIST-1.

Пока что группа китайских ученых планирует расширить свой поиск, чтобы прослушать другие типы сигналов, включая периодические или кратковременные передачи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com