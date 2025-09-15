Cоветская школа провокаций 1 Александр Коваленко

15.09.2025, 10:39

2,298

Александр Коваленко

За налетом на Польшу стоит не только попытка проверить НАТО на прочность.

Налет группы российских дронов на Польшу, ставший самой громкой провокацией России против страны НАТО за последние годы, был ничем иным как проявлением активной фазы гибридной войны. А у России, точно так же как у СССР, провокации всегда использовались в качестве политического оружия, после чего наступал момент явного вторжения.

Относительно налета на Польшу можно с уверенностью говорить о том, что это была не ошибка и отнюдь не воздействие украинских РЭБ на российские дроны, якобы сбивших их с траектории полета. Дроны заранее были оборудованы двойными баками, чтобы иметь возможность не только пересечь территорию Украины, но и Польши, а их изначальная траектория была настроена на выход в воздушное пространство Польши.

Возможно, в вопросах общевойсковых наступательных операций Россия как была, так и остается аутсайдером, но в вопросах гибридных войн и провокаций у нее богатейший опыт еще со времен СССР, который использовал разнообразнейший спектр скрытого характера действий для того, чтобы в равной степени как давить на те или иные страны политически, так и готовить почву для прямого вторжения.

Причем, инцидент в Польше – это явное проявление активной фазы гибридной войны, когда Кремль изучает реакцию на столь дерзкое нарушение границ другого государства. Это нарушение может быть сухопутное, в воздушном пространстве, на море, но во всех случаях для Москвы важно понимать, где грань доступного и какова реакция на это международного сообщества, чтобы эту грань отодвинуть дальше и потеснить суверенность и неприкосновенность соседей «левее».

Александр Коваленко, Telegram

