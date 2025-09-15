Сигнал всему миру1
- Дмитрий Болкунец
- 15.09.2025, 10:38
- 2,602
Действия хунты ясно показывают, что им нужны подневольные люди.
Власти Беларуси планируют признать Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе «экстремистской организацией». Власти вмешиваются в образовательную политику университета, который находится за пределами страны, в другом государстве.
Сам факт такого вмешательства демонстрирует страх и невежество. История знает много подобных случаев, особенно во времена фашистской Германии: тогда университеты закрывали, преподавателей увольняли, студентов арестовывали, лишали званий, выгоняли из университетов, грабили, отправляли в тюрьму или концлагерь. Все эти ужасы происходили из одного и того же источника — страха перед свободной мыслью и невежества.
Университеты не учат революции. Они учат мыслить, рассуждать, вести дискуссии, писать, исследовать, приобретать навыки. Университет — это место для свободной мысли, где рождаются идеи, формируются критически мыслящие граждане.
А действия хунты ясно показывают, что им нужны подневольные люди, бездумные, легко управляемые, лишённые знаний, которыми можно манипулировать. Это тревожно и парадоксально: власть, стремясь подавить образование и свободу мысли, лишь подтверждает собственную слабость, страх и ограниченность.
Эта ситуация — сигнал всему миру. Университеты представляют опасность только для тех, кто боится критического мышления. Критическое мышление и образование формируют свободное, ответственное и сильное общество.
Дмитрий Болкунец, Telegram